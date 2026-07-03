Konec klikání na semafory? Google chce pro ověření využít gesta rukou

Zdroj: captcha.eu
Ověření, že zařízení používá skutečný člověk a ne nějaký robot, je dnes už poměrně komplikované, zejména když na Youtube najdete video, jak robotická ruka potvrzuje, že není robot. Google se snaží přijít s lepším ověřením v rámci svého systému reCAPTCHA. Vypadá to, že na mobil asi budeme muset mávat.
reCAPTCHA s videem
Relativně nedávno došlo ke změně u reCAPTCHA pro Android, jelikož nově tento systém vyžaduje přítomnost Google Play Služeb aspoň ve verzi 25.41.30. To se dotkne zejména uživatelů alternativních verzí Androidu, jako je například GrapheneOS. Zřejmě se ale najde nějaké jiné řešení. Google mezitím začíná testovat jinou novinku, která bude využívat kameru na mobilu.
Google přímo v dokumentaci zmiňuje gesto rukou. Jinak řečeno, reCAPTCHA bude používat kameru a vyzve uživatele, aby udělal nějaké konkrétní gesto pro ověření, že se jedná o skutečného uživatele. Samotné video se následně analyzuje a po ověření dojde k jeho smazání. Nikam se nemá posílat, takže k ověření bude docházet přímo na zařízení. Současně dodává, že se nenahrává zvuk. V dokumentaci je také uvedeno, že nedochází k asociaci dat s konkrétním uživatelem.
Novinka bude dostupná i pro počítače, kde se bude využívat webkamera. Samozřejmě to nebude požadavek pro všechny uživatele. Ti, co nemají k dispozici zařízení s kamerou, nebo nemohou udělat konkrétní gesto rukou, budou mít stávající a případně alternativní způsoby ověření.
Samotný systém rozpoznání ruky asi ale není dokončený, jelikož se ho už podařilo oklamat pomocí fotky jedince, kde mává na kameru. Jestli se ale jedná o finální verzi, tak to není tedy moc dobrá novinka.
Zdroje: androidauthority.com, tomshardware.com
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