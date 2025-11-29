Samsung chystá chytré brýle, představí se asi během několika měsíců

Není to tak dávno, co Google představil vlastní levnější řešení rozšířené reality. Galaxy XR vypadají jako zajímavý produkt, ale zatím je omezena dostupnost na pár zemí a není jasné, jestli se konkrétně tato verze dostane na globální trh. Mezitím ale Samsung pracuje na dalších produktu.

Chytré brýle

Aktuálně v kategorii chytrých brýlí dominuje Meta, ostatně nedávno jsme se dočkali nové generace v podobě Ray-Ban Meta Gen 2 a Meta Ray-Ban Display. Spekuluje se, že by do tohoto segmentu mohl naskočit i Apple, ale zřejmě bude předběhnut Samsungem. Už se spekulovalo, že bychom se mohli dočkat nějakých brýlí, ale až nyní se objevují první náznaky, a to i specifikací.

Podle dostupných informací má produkt kódové označení SM-O200P, tedy se bude jednat o odlišnou řadu než Galaxy XR, které jsou značeny jako SM-IXXXX. Co se týče brýlí od Samsungu, tak budou mít konektivitu přes Bluetooth a WiFi, takže zde bude asi potřeba mobilního telefonu, možná zvládnou i samostatnou práci skrze domácí WiFi. Nebude zde ale mobilní připojení.

Gemini Generated Image 6nsz8k6nsz8k6nsz 2752x1536x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Brýle mají mít také minimálně jednu kameru a nabídnou i reproduktory a mikrofony. Jestli budou mít displej, byť jen jeden, nevíme, ale dle informací mají mít přechodová skla, tedy že se zatmaví podle okolního prostředí. To by se hodilo v případě displeje, ale na potvrzení si musíme počkat.

Dá se očekávat, že Samsung bude mít dva typy takových brýlí jako Meta. Odhadujeme, že se brýle představí na nějaké události, následně si budeme muset počkat nějakou chvíli a až pak půjdou do prodeje na vybraných trzích. Zřejmě zde bude stejný scénář uvedení jako u Galaxy XR. I tak asi bude chtít Samsung předstihnout Apple.

Zdroje: galaxyclub.nl, androidheadlines.com

