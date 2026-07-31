Samsung brzy vydá Galaxy F70 Pro

• 31. 7. 2026#Android #Smartphony
Samsung brzy vydá Galaxy F70 Pro

Samsung Galaxy M47 5G | Zdroj: Samsung

Produktovou řadu Galaxy F70 rozšíří Samsung o dalšího zástupce, o kterém se začíná čím dál více proslýchat. Po modelu s označením F70e 5G z února letošního roku v nejbližších týdnech poznáme nový přírůstek pod názvem F70 Pro. Jihokorejský gigant by měl tento telefon cílit na segment nižší střední třídy, kde jej čeká spousta obdobných konkurentů.

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Podle dostupných informací můžeme v přední části počítat s 6,7palcovým Super AMOLED displejem, který nabídne 120Hz obnovovací frekvenci. Vnitřní sestava bude údajně složena z osmijádrového procesoru Snapdragon 6 Gen 3 od Qualcommu a 8GB operační paměti RAM. Navíc nejčastěji tuto variantu kombinují s 256GB interním úložištěm.

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Samsung Galaxy F70 Pro v Geekbench | Zdroj: GSMArena

Pod nadprůměrnou výdrží by se mohl podepsat bateriový článek o velikosti 6 000 mAh, kde také nasadí technologii rychlého 45W nabíjení. Operační systém Android 16 překrytý platformou One UI má získat pravidelné aktualizace po dobu až šesti let. Posledním odhaleným prvkem ze seznamu specifikací je 50MPx objektiv fotoaparátu v zadní části.

Uniklá výbava se zatím nenápadně podobá modelu Galaxy M47 5G, jehož premiéra na mobilním trhu proběhla teprve před měsícem. Každopádně další podrobnosti kolem dnešního Galaxy F70 Pro lze určitě očekávat v nejbližší době.

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Samsung Galaxy F70 Pro | Zdroj: GSMArena

Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com, gizmochina.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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