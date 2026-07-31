Samsung brzy vydá Galaxy F70 Pro

Samsung Galaxy M47 5G | Zdroj: Samsung
Produktovou řadu Galaxy F70 rozšíří Samsung o dalšího zástupce, o kterém se začíná čím dál více proslýchat. Po modelu s označením F70e 5G z února letošního roku v nejbližších týdnech poznáme nový přírůstek pod názvem F70 Pro. Jihokorejský gigant by měl tento telefon cílit na segment nižší střední třídy, kde jej čeká spousta obdobných konkurentů.
Ohraná písnička
Podle dostupných informací můžeme v přední části počítat s 6,7palcovým Super AMOLED displejem, který nabídne 120Hz obnovovací frekvenci. Vnitřní sestava bude údajně složena z osmijádrového procesoru Snapdragon 6 Gen 3 od Qualcommu a 8GB operační paměti RAM. Navíc nejčastěji tuto variantu kombinují s 256GB interním úložištěm.
Pod nadprůměrnou výdrží by se mohl podepsat bateriový článek o velikosti 6 000 mAh, kde také nasadí technologii rychlého 45W nabíjení. Operační systém Android 16 překrytý platformou One UI má získat pravidelné aktualizace po dobu až šesti let. Posledním odhaleným prvkem ze seznamu specifikací je 50MPx objektiv fotoaparátu v zadní části.
Uniklá výbava se zatím nenápadně podobá modelu Galaxy M47 5G, jehož premiéra na mobilním trhu proběhla teprve před měsícem. Každopádně další podrobnosti kolem dnešního Galaxy F70 Pro lze určitě očekávat v nejbližší době.
Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com, gizmochina.com
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