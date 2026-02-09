Samsung Galaxy F70e 5G: Základní model s ambicemi a 6000mAh baterií uveden

Zdroj: Samsung
Poslední základnější mobil od Samsungu byl uveden před několika měsíci, Galaxy M17 5G. V brzké době očekáváme nové modely sérií Galaxy S a Galaxy A, i tak zde máme novinku z jiného soudku. Výrobce uvedl novinku Samsung Galaxy F70e 5G.
Dobrý základ?
Samsung zpravidla uvede základní modely a sem tam se dočkáme nějaké upravené verze, která navíc dostane do názvu jedno písmenko navíc. Nyní zde máme Samsung Galaxy F70e 5G, takže byste si řekli, že existuje F70, ale není tomu tak. Jestli nakonec bude uveden takový model nevíme, takže ztrácí trochu smysl vydávat „e“ verzi.
Samsung Galaxy F70e 5G je poměrně základní mobil, teda soudě podle displeje a fotografické výbavy. I tak je zde několik velmi zajímavých vlastností či specifikací. V první řadě se nabízí baterie o kapacitě 6000 mAh, což nemají ani top modely tohoto výrobce. Další pozitivní vlastností je garance 6 let aktualizací na úrovni celého systému, respektive by měl tento kousek dostat aktualizaci i na Android 22.
Novinka má jen základní nějakou odolnost, ale na ponoření do vody to není. Samsung se hodně chlubí zadní stranou, která má umělou kůži, ale jinak tento mobil asi nikoho nepřekvapí nebo neoslní. Samsung Galaxy F70e 5G vychází v přepočtu u základní verze na cca 2 900 Kč, což není špatná částka na takový kousek. Zatím ale nevíme, jestli se dostane na náš trh, případně jiná jeho verze.
Specifikace Samsung Galaxy F70e 5G
- displej: 6,7 palců, HD+ LCD, rozlišení 720 x 1600 pixelů, jas až 800 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 6300 (6nm), 8 jader (2x Cortex-A76 @ 2,4 GHz, 6x Cortex-A55 @ 2 GHz), Arm Mali-G57 MC2 GPU
- RAM: 4/6 GB LPDDR4X
- úložiště: 128 GB, rozšiřitelné až 1 TB pomocí microSD
- Operační systém: Android 16, One UI 8
- Dual SIM: Hybridní (Nano SIM + Nano SIM / microSD)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8)
- 2 Mpx (hloubkový senzor, f/2.4)
- přední: 8 Mpx (f/2.0)
- IP54 (odolnost proti prachu a stříkající vodě)
- čtečka otisků prstů na boku
- 3,5mm audio jack, reproduktor na spodní straně
- Konektivita: 5G SA/NSA (12 pásem), 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB-C
- rozměry a hmotnost: 167,4 x 77,4 x 8,2 mm, 199 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh, 25W rychlé nabíjení
Zdroj: fonearena.com
