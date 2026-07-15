Android Auto chystá vizuální proměnu přehrávače médií

• 15. 7. 2026#Android
Android Auto chystá vizuální proměnu přehrávače médií

Zdroj: Jiří Bartál

Relativně nedávno jsme vás informovali, že se chystají změny pro přehrávače médií v Android Auto, ale zřejmě bude změn nakonec více. Nebude to jen tedy o gestech.

Nová podoba

Samotná karta pro přehrávání audia se promění, ale nepůjde jen o vizuální podobu. V tuto chvíli se používá na pozadí celý obrázek alba. Nová verze, která se chystá, bude mít jednotné pozadí podle dominantní barvy obrázku, přičemž ten bude jen ve čtvercovém zobrazení nad ovládacími prvky.

Jak můžete vidět níže, tak se nabídne dvě podoby. Bude záležet na velikosti displeje v autě a rozlišení. Pakliže bude k dispozici větší panel, nabídnou se tlačítka pro přehrávání ve smyčce, náhodné pořadí a také možnost oblíbit si danou skladbu. Zde konkrétně je tlačítko srdíčka, byť jiná část kódu naznačuje, že se použije palec nahoru.

Android Auto Media Player Card New 4 watermarked 1536w 691h jpg Android Auto Media Player Card New 1 watermarked 1536w 691h jpg

Zdroj: androidauthority

Tyto změny ještě nejsou zcela připraveny, takže může dojít ještě k několika modifikacím. Mezitím se ale dozvídáme, že Google začal pomalinku zavádět mezi uživatele nové zobrazení map nazvané Immersive Navigation, jenže to vypadá, že se první dočkají uživatelé v USA.

Zdroj: androidauthority.com

Apple zvedl ceny až o 45 %! 🫨 Přichází nejdražší rok pro fanoušky iPhonů?

💡ANKETA: Kolik jste ochotni utratit za nový smartphone?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim