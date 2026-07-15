Android Auto chystá vizuální proměnu přehrávače médií

Zdroj: Jiří Bartál
Relativně nedávno jsme vás informovali, že se chystají změny pro přehrávače médií v Android Auto, ale zřejmě bude změn nakonec více. Nebude to jen tedy o gestech.
Nová podoba
Samotná karta pro přehrávání audia se promění, ale nepůjde jen o vizuální podobu. V tuto chvíli se používá na pozadí celý obrázek alba. Nová verze, která se chystá, bude mít jednotné pozadí podle dominantní barvy obrázku, přičemž ten bude jen ve čtvercovém zobrazení nad ovládacími prvky.
Jak můžete vidět níže, tak se nabídne dvě podoby. Bude záležet na velikosti displeje v autě a rozlišení. Pakliže bude k dispozici větší panel, nabídnou se tlačítka pro přehrávání ve smyčce, náhodné pořadí a také možnost oblíbit si danou skladbu. Zde konkrétně je tlačítko srdíčka, byť jiná část kódu naznačuje, že se použije palec nahoru.
Tyto změny ještě nejsou zcela připraveny, takže může dojít ještě k několika modifikacím. Mezitím se ale dozvídáme, že Google začal pomalinku zavádět mezi uživatele nové zobrazení map nazvané Immersive Navigation, jenže to vypadá, že se první dočkají uživatelé v USA.
Zdroj: androidauthority.com
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