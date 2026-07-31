Letní osvěžení za výhodnější ceny: Moderní spotřebiče pro chlazení, zmrzlinu i sycené nápoje

Vysoké letní teploty si žádají spolehlivé pomocníky do domácnosti. Správná klimatizace nebo stropní ventilátor dokážou výrazně zlepšit komfort v obytných i pracovních prostorách. V kombinaci s vlastní výrobou ledové tříště, osvěžujících drinků či domácí zmrzliny lze vytvořit ideální zázemí pro zvládnutí i těch nejteplejších dnů. Na trhu je nyní k dispozici řada moderních zařízení se zajímavými cenovými zvýhodněními.
Chlazení a ventilace
Klimatizační jednotky a stropní ventilátory představují efektivní způsob, jak udržet příjemné klima v interiéru bez nutnosti složitých stavebních úprav. Moderní modely navíc nabízí tichý chod, integrované osvětlení a nízkou energetickou náročnost.
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Domácí zmrzlinovače a výrobníky ledu
Příprava poctivé domácí zmrzliny nebo dostatečné zásoby ledu do nápojů je s kompaktními stolními přístroji otázkou několika minut. Výrobníky zmrzliny i ledu se vyznačují snadnou obsluhou i údržbou, což z nich dělá populární doplňky moderních kuchyní.
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- TESCOMA Zmrzlinovač GrandCHEF 908660.00 (-26 %)
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Příprava nápojů
Výrobníky sycených nápojů umožňují rychlou přípravu čerstvé perlivé vody nebo limonád bez nutnosti nošení těžkých balených lahví. Výrazně tak šetří životní prostředí i čas.
- TESCOMA Výrobník sycených nápojů myDRINK (-30 %)
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