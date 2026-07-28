Jak si zjednodušit plánování směn? Vyzkoušejte českou novinku Směnda

Zdroj: Dotekomanie.cz
V obchodech s aplikacemi je mnoho obsahu, o to víc nás v redakci potěší jakákoliv česká novinka. Tentokrát nám zaslal tip Petr Bůva, sám autor aplikace Směnda. Ta má za cíl napomoci s organizací směn, ale není to jen trochu jiný kalendář.
Směnda
Ačkoliv se dnes dají používat běžné kalendáře v mobilech pro organizování směn, nebo se nabízí interní systémy některých firem, tak ne vždy se může jednat o pohodlné řešení. Směnda toto má řešit a dle prvotního zkoušení můžeme říci, že má nakročeno dobrým směrem. Ve své podstatě si vytvoříte předdefinované typy záznamů, například ranní, noční, odpolední a podobně. Pak už jen v kalendáři vybíráte, co máte za směnu. Největším plusem je pak jednoduché zobrazení, jaká směna bude následovat, ale nabízí se i přehled v tabulce.
Samotná směna může mít různou délku, lze si navolit barvu, zkratku i připomenutí. Můžete tak mít i více variant ranní směny, ale to není vše, co nabízí aplikace. V nastavení si můžete nastavit i mzdu, sazby a příplatky, takže vám aplikace bude ukazovat, kolik byste měli dostat. Je zde i možnost pro počítání čisté mzdy.
Nechybí komplexní přehled nasbíraných údajů. Směnda je tak velmi jednoduchá aplikace na používání a výhodou je, že nemusíte sahat po komplikovanějším řešení. Aplikace je k dispozici pro Android i iOS.
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