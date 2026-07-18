nubia představila NaviX Ultra, který se prezentuje jako první AI agentický telefon

Zdroj: Weibo
Společnost nubia oficiálně představila smartphone NaviX Ultra, který označuje za vůbec první telefon na světě s integrovaným AI agentem. Novinka byla odhalena na konferenci World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026, technické specifikace ale výrobce zatím nezveřejnil.
nubia uvedla svůj AI agent telefon
Jedinou potvrzenou informací je, že NaviX Ultra bude využívat mobilního asistenta Doubao, za kterým stojí čínská společnost ByteDance, která vlastní TikTok. Nubia zatím neupřesnila, jaké funkce bude AI agent nabízet ani čím se bude lišit od běžných AI asistentů dostupných v dnešních smartphonech.
Na zadní straně telefonu se nachází trojitý fotoaparát, který je umístěn v širokém vodorovném modulu připomínajícím smartphony Google Pixel. Nubia plánuje zařízení nabídnout ve čtyřech barevných variantách: Blue Horizon, Black, Dreamscape a White.
Společnost také oznámila, že NaviX Ultra získal ještě před uvedením na konferenci WAIC 2026 ocenění SAIL (Super AI Leader) Award. To vyzdvihuje inovace v oblasti umělé inteligence. Podrobnější informace o hardwarové výbavě, ceně i dostupnosti chce nubia zveřejnit v následujících dnech.
Zdroj: gsmarena.com
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