Novinka Tecno Camon 50 Ultra 5G už vypadá velmi schopně

• 23. 7. 2026#Android #Smartphony
Novinka Tecno Camon 50 Ultra 5G už vypadá velmi schopně

Zdroj: Tecno

Tecno na dnešním trhu spíše hraje druhé housle, ale rozhodně neprodukuje nudné mobily. Vždy mají na svou třídu a cenu něco navíc. V poslední době se objevilo několik zástupců série Camon a nyní zde máme Tecno Camon 50 Ultra 5G, tedy nejvybavenější kousek.

Žádné ořezávátko

Tecno Camon 50 Ultra 5G nespadá do nejvyšší kategorie, což je jasné z použití procesoru Dimensity 7400, ale nabízí se například baterie o kapacitě 6500 mAh a celá plejáda certifikací, včetně i IP69K, takže odolá kdečemu. Displej je větší, ale také nabízí zakřivené strany, vysoké rozlišení a jas dosahuje až na 4500 nitů.

CN7C 流光橙 CN7C 月影黑

Zdroj: Tecno

Dle výrobce je největší chloubou fotografická výbava, hlavně tedy zoom, kde slouží 50MPx senzor. Druhý snímač má jen 8 MPx, ale hlavní 50MPx dostal optickou stabilizaci obrazu. Tecno Camon 50 Ultra 5G se může dále pochlubit stereo reproduktory a celkem zajímavým designem.

Tecno moc často neuvádělo, jak dlouho budou jejich mobily dostávat aktualizace, ale konečně jsme se dočkali. Novinka dostane ještě Android 17, 18 a 19, přičemž bezpečnostní aktualizace jsou po dobu pěti let. Cena základní verze je nastavena v přepočtu přibližně na 8 800 Kč, což za za takovou výbavu není úplně špatná suma.

Specifikace Tecno Camon 50 Ultra 5G

  • displej: 6,78 palců, 1,5K 3D curved AMOLED, 144 Hz, 2644 x 1208 pixelů, jas až 4500 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: MediaTek Dimensity 7400 Ultimate (až 2,6 GHz, 4nm), Mali-G615 MC2 GPU
  • RAM: 8/12 GB LPDDR5X
  • úložiště: 256/512 GB UFS 2.2
  • Operační systém: Android 16, HiOS 16
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, 1/1,56″ LYT-700C, OIS, LED blesk, 4K 30fps video)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
      • 50 Mpx (teleobjektiv, 3x zoom)
    • přední: 50 Mpx (f/2,4, 4K 30fps video)
  • IP68 + IP69 + IP69K, MIL-STD-810
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo reproduktory, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, duální mikrofony
  • Konektivita: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, 3G, 2G, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5,4, GPS / GLONASS / Beidou, NFC, USB-C, infračervený port, geomagnetický senzor, A+G senzor, senzor okolního světla a vzdálenosti, elektronický kompas
  • rozměry a hmotnost: 162,37 x 76,97 x 7,75 mm
  • baterie a nabíjení: 6500 mAh (baterie s 5letou výdrží), 45W rychlé nabíjení

Zdroj: fonearena.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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