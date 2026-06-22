Tecno rozšiřuje sérii Camon o variantu Slim

Tecno Camon Slim | Zdroj: Tecno
Modelová řada Camon u společnosti Tecno se bez jakýchkoliv fanfár rozrůstá o jeden zajímavý přírůstek, který přímo reaguje na aktuální trend mezi výrobci telefonů. Stránky čínského producenta odhalují model s názvem Camon Slim. Jeho největším lákadlem podle názvu bude tloušťka a také LED displej v zadní části. Z pohledu specifikací jde spíše o standardního zástupce nižší střední třídy.
Žádný zázrak
Tecno Camon Slim disponuje 6,78palcovým AMOLED displejem, u kterého najdete 1,5K rozlišení a 144Hz obnovovací frekvenci. Samotná konstrukce s certifikacemi IP68/IP69/MIL-STD-810 jednoznačně zaujme tloušťkou 6,39 mm v nejužším místě. Uvnitř běží 4G procesor Helio G200 Ultimate od MediaTeku, přičemž na výběr jsou dvě paměťové konfigurace (8+128 GB, 8+256 GB).
V obou případech lze paměť RAM rozšířit virtuálně o dalších 16 GB a uživatelské úložiště můžete doplnit až 2TB paměťovou microSD kartou. Tloušťka se podepsala na velikosti baterie, která nabízí kapacitu 5 600 mAh a podporuje technologii rychlého 60W nabíjení. Záda překvapí druhým displejem s 354 mini LED diodami, kam například chodí různé notifikace.
Dále nechybí ani hlavní 50MPx objektiv LYT-600 od Sony nebo přední 32MPx selfie kamerka. U platformy HiOS 16.2 slibují až 3 hlavní aktualizace a 5 let bezpečnostních záplat. Mezi ostatní prvky výbavy ještě patří duální reproduktory s funkcí Dolby Atmos, technologie NFC a systém chlazení o rozloze 13 828 mm².
Do volného prodeje vypustí celkem pět barevných variant. Nicméně prodejní ceny a oficiální dostupnost budeme znát až v následujících dnech.
Zdroje: tecno-mobile.com, gizmochina.com
Komentáře