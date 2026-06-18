Tecno doplňuje řadu Spark 50 o model Pro

Tecno Spark 50 Pro | Zdroj: Fonearena
Společnost Tecno oficiálně představuje model Spark 50 Pro, který na mobilní trh vstupuje pouze jako základní 4G zástupce. Výrobce se rozhodl k poměrně neobvyklému kroku, neboť telefon můžete pořídit se dvěma různými bateriemi. Ovšem jinak stále jde o novinku ze segmentu nižší střední třídy, kde vynikne designem připomínajícím iPhone 17 Pro.
Líbivý průměr
Přední stranu zabírá 6,78palcový IPS LCD displej s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Proděravěný otvor nahoře uprostřed patří obyčejné 8MPx selfie kamerce. Hardwarovou stránku zastupuje čipová sada Helio G100 Ultimate od MediaTeku, 8GB operační paměť RAM (+ až 24 GB virtuálně) či interní úložiště o velikosti 256 GB.
Podle konkrétního trhu bude možné pořídit buď verzi s jednočlánkovou 6000mAh baterií, nebo dvoučlánkovou 5 600mAh baterií. V obou případech platí podpora technologie rychlého 60W nabíjení a také bypass nabíjení. Samotná konstrukce splňuje požadavky certifikace odolnosti IP68/IP69.
Součástí softwarové stránky je operační systém Android 16 překrytý platformou HiOS 16. Dostupný výpis výbavy uzavírá tloušťka 7,8 mm, hlavní 50MPx objektiv LYT-600 od Sony a duální stereo reproduktory s funkcí DTS Sound. Do prodeje zamíří čtyři barevné možnosti (černá, modrá, oranžová, šedá) za zatím neupřesněnou cenu.
Zdroje: gsmarena.com, fonearena.com, gizmochina.com
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