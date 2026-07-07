Jaké jsou nové dostupné Nothing Ear (3a)? Otestovali jsme novou funkci Audio Snapshot

Nothing Ear (3a); zdroj: Dotekománie
Společnost Nothing dnes představuje další nová sluchátka a tentokrát míří do dostupnějších vod. Máme tu nové pecky spadající o kategorii níže než nedávné Nothing Ear (3). Cenovka se sice tolik neliší, ale konstrukce je poměrně odlišná. Nová sluchátka Nothing Ear (3a) zaujmou také čtyřmi barvami nebo funkcí Audio Snapshot. Co to je a jaká jsou sluchátka v realitě? Pojďme si je představit.
Nothing Phone (4b) představen: Částečně průhledná záda a Glyph Bar
Konstrukce
Na úvod zmíním, že nový model navazuje na dostupnější model Nothing Ear (a) z roku 2024. Model Ear (2a) neexistuje a letos nám výrobce přináší rovnou model Ear (3a), aby řadu srovnal s vyšším modelem Nothing Ear (3) (recenze zde).
Na první pohled nový model nabízí podobnou konstrukci jako právě Nothing Ear (a). Jedná se o takový ovál, který jako by byl částečně slisovaný. Těžce se to popisuje, fotky doufám řeknou více. Krabička oproti dražšímu modelu Ear (3) je kompaktnější a zaoblenější, což chválím.
Mě osobně nejvíce zaujaly barvy. Oproti vyššímu modelu zde nemáme jen černou a bílou, ale také žlutou a růžovou. Poslední zmíněná barva je úplně nová, předchůdce ji neměl. Nám na test dorazila žlutá, která mě velmi zaujala. Je to taková krásně sytá žlutá, která rozhodně zaujme.
Pouzdro samotné je vyrobeno z tvrzeného plastu, což je u Nothing produktů zcela běžné. Pro nabíjení zde poslouží konektor USB-C, bezdrátové napájení zde není. To nabízí až vyšší model Ear (3). Inovací prošla LED světýlka na těle, která mají nově tři diody místo jedné. Díky tomu lze lépe zjistit stav baterie.
Samotná sluchátka jsou špunty a jejich konstrukce je v podstatě identická jako u předchůdce (a vyššího modelu též). V balení dostanete hned čtyři velikosti špuntů. Ovládání je stejné jako u Ear (3) a nebo AirPods Pro, tedy stisknutí šťopky. V aplikaci najdete široké možnosti přizpůsobení.
Audio záznam
Sluchátka mají dokonce vestavěné úložiště o velikosti 32 MB. Jakkoliv jsem si zpočátku myslel, že je možné zachytit i záznam zvuku vašeho okolí, není tomu tak. Audio Snapshot snímá pouze zvuk z médií vašeho telefonu. Zkoušel jsem nahrát hovor a to se mi na iPhone nepodařilo v tuto chvíli. Maximální délka záznamu je 60 sekund a zaujala mě možnost nahrávat i 30 sekund před stisknutím tlačítka pro záznam. Zde ale výrobce upozorňuje na možné zhoršení výdrže baterie.
Výchozí kvalita záznamu standard není příliš kvalitní, je to hodně komprimovaný zvuk. Kvalita „Pro“ už působí značně lépe a čistěji. Výsledné nahrávky jsou ale i při maximální hlasitosti poměrně tiché. Najdete je pak v aplikaci Nothing X, která slouží pro nastavení sluchátek a známe ji již delší dobu. Přenos do aplikace je rychlý, trvá pár sekund. Přepis pak trvá trochu déle, desítky sekund.
Ukázku záznamu v Pro kvalitě najdete zde
Ukázku záznamu ve standardní kvalitě najdete zde
Záznam zvuku a jeho analýza nabízí také pokročilejší Pro režim. Přímo od výrobce dostanete tři měsíce zdarma. Předplatné „Pro“ přináší větší přesnost přepisu, identifikaci mluvčích a shrnutí. Pro přepis máte 120 min měsíčně v tomto Pro režimu.
K dispozici je ale i standardní precizní offline přepis zcela zdarma. Ten vyžaduje stažení 250MB velkého modelu. Jako pozitivní hodnotím podporu českého jazyka. Online „Pro“ model ji zvládá z krátkého testu velmi dobře, lokální offline model je na tom trochu hůře. Například slovo výrobce Xiaomi lokální model nedal, ale online model jej správně přepsal.
Funkce Audio Snapshot mi přijde užitečná pro rychlé zachycení třeba hlasové zprávy nebo myšlenky z podcastu.
Zvuk
Máme tu pak aktivní potlačení hluku o síle až 45 dB. Zvukový výstup je hned ve výchozím nastavení poměrně basový. Vše si lze ale přizpůsobit v aplikaci Nothing X, kde najdete i možnost stáhnout si nastavení ekvalizéru od třetích stran. To se mi moc líbí.
Výdrž baterie slibuje výrobce až 42 hodin přehrávání s nabíjecím pouzdrem a až 10 hodin na samotných sluchátkách s vypnutým ANC. Se zapnutým ANC pak 25 hodin
s pouzdrem a u sluchátek je to až 6 hodin.
Dostupnost a cena
Nová sluchátka Nothing Ear (3a) vypadají jako velmi pěkný barevný kousek, který nás rozhodně zaujal. Nová funkce Audio Snapshot se může hodit, ale nepotěší nekvalitní záznam ve standardní kvalitě. Cenovka je však příznivá a to 2499 Kč.
Klady
- Kompaktní a zaoblený design pouzdra
- Široká nabídka barevných variant včetně výrazné žluté
- Možnost detailního přizpůsobení zvuku v aplikaci Nothing X
- Podpora českého jazyka u funkce přepisu zvuku
- Praktická funkce Audio Snapshot pro rychlé zachycení myšlenek
Zápory
- Absence bezdrátového nabíjení
- Nízká kvalita záznamu ve standardním režimu
- Tiché výsledné nahrávky i při maximální hlasitosti
- Nutnost předplatného pro pokročilé funkce přepisu
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