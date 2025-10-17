Recenze Nothing Ear (3) – je SuperMic opravdu tak super?

Nothing Ear (3); zdroj: Dotekománie
Nothing letos konečně představil pořádného nástupce modelu Nothing Ear (2) (recenze), a to model Ear (3). Měli jsme tu sice vloni model bez číslovky, ten byl však velmi podobný jako předchozí Ear (2). Nová sluchátka Nothing Ear (3) jsou tak čtvrtá generace přinášející vylepšenou hliníkovou konstrukci, lepší zvuk, delší výdrž baterie a třeba také zajímavou funkci Super Mic. Jaká jsou v praxi?
Konstrukce
Nebudu se tajit tím, že Nothing a jejich produkty mám osobně moc rád. Líbí se mi jejich originální design, kdy se nebojí ukazovat komponenty uvnitř a přináší na trh trochu originality mezi jinak velmi podobnými produkty. Sluchátka pak nejsou jiná, v uchu i celkem z dálky poznáte, že tohle nejsou nějaké levné špunty z Číny nebo naopak bílé AirPody.
Nothing Ear (2) jsem používal dnes a denně mnoho měsíců a dodnes po nich rád sáhnu. Pojďme začít samotným pouzdrem na nových Ear (3). To je nové částečně hliníkové, což jednoznačně dělá ze sluchátek zase o něco luxusnější produkt. Krabička je jinak stále stejně velká a je škoda, že ji výrobce nezakulatil. Pokud je nosíte v kapse, tak jejich hranatější tvar je určitě víc znát než různá „vajíčka“ jiných výrobců.
Nothing pak ponechal krycí tvrzený průhledný plast. Vypadá to moc pěkně, jen se to po letech dost silně poškrábe, jak můžete vidět na mých Ear (2). Vadí to ale něčemu? Za mě vůbec, skoro bych to nazval, že sluchátka chytla takovou patinu. Jen je nutné to brát v potaz, pokud je nosíte v kapse s vaším svazkem klíčů. Možná ještě dodám, že hliník v pouzdru je 100% recyklovaný. To je fajn. Bezdrátové nabíjení tu máme a nebo pro nabíjení můžete použít klasické USB-C.
Samotná sluchátka se designově také mírně liší, ale tady bych si asi nevšiml rozdílu, nemít je vedle sebe. Ono tady už asi není ani moc co nového vymýšlet. Tvar sluchátek je také stejný a mně do ucha padnou skvěle.
SuperMic
Na samotném pouzdře nalezneme jedno nové tlačítko, které má popisek TALK. To slouží nové funkci s názvem Super Mic. Díky ní můžete přepnout z mikrofonů samotných sluchátek na mikrofon krabičky. Je to poměrně neobvyklá funkce, mikrofon na krabičce jsem snad ještě neviděl. Při podržení tlačítka se tak rozsvítí zelené světélko a zvuk se bere z krabičky. Můžete provést také dvojstisk pro trvalé přepnutí v dané situaci na delší hovor třeba.
Funkce Super Mic je určena především pro audio a video hovory do aplikací jako Zoom, Teams, Google Meet, Whatsapp a další. Lze ji ale využít také při nahrávání zvuku například v diktafonu na iOS nebo u videa Blackmagic. Údajně ale není optimalizována na hlasové zprávy nebo v nativních aplikacích na nahrávání videa (Android a iOS). Pokud pak máte telefon s Nothing OS, můžete využít tlačítko také pro nahrávky do Essential space.
A jak je to použitelné v praxi? Je kvalita zvuku opravdu o tolik lepší? Určitě je znatelně lepší, protože především zvuk ze samotných sluchátek je docela mizerný. Kupodivu mi přišel horší než u předchozích Nothing Ear (2), zní jako nekvalitní telefonní hovor před lety. Přijde mi, jakoby se výrobce až moc snažil potlačit okolní hluk a ozvěnu. Přitom v metru to pak zní, jako když jste pod vodou.
Používal bych nahrávání zvuku skrz krabičku třeba na nahrávání podcastu? To asi úplně ne. Je zde především jedno znatelné omezení – mikrofon na krabičce musíte mít opravdu blízko pusy. Jakmile je vzdálenost nad dvacet centimetrů, už nejste moc slyšet. Navíc je dobré mít opravdu krabičku správně natočenou na vaši pusu. A teď možná trochu nepříjemný fakt. Při porovnání se zvukem přímo z AirPods Pro 3 byl zvuk z krabičky na velmi podobné úrovni.
V hlučném prostředí třeba v metru není zvuk z krabičky také žádný zázrak. Je určitě lepší než ze samotných sluchátek, ale stále je slyšet, že je hodně upravený algoritmy.
Tlačítko SuperMic při delším podržení spustí Siri. To si dokážu představit, že může v kapse dělat občas neplechu. Mně se to nestávalo naštěstí, ale nosil jsem sluchátka odděleně od jiných předmětů. Naštěstí v nastavení lze vypnout celé tlačítko.
Kvalita zvuku
Zvuk zajišťují přepracované 12mm měniče, který mají snížené zkreslení na třetinu oproti předchozí generaci. Membrána je také o 20 % větší, takže basy jsou silnější (o 4–6 dB) a výšky jasnější (až o 4 dB).
Mikrofony bychom měli, ale jak vůbec hrají? Za mě skvěle. Ve výchozím stavu jsou na můj vkus basy až příliš silné. Naštěstí je zde opravdu pokročilý ekvalizér a moc se mi líbí i možnost stáhnout si další nastavení ekvalizéru. Našel jsem zde třeba pěkný profil s názvem Ear (3), který tlumí basy, přesně to, co jsem potřeboval.
Aktivní potlačení hluku neboli noise cancelling je slušný a za mě vlastně dostatečný i při jízdě metrem. Na druhou stranu opět si neodpustím srovnání. Testuji zároveň i AirPods Pro 3 a ty jsou s potlačením ještě o kus dále. Jasně, stojí už o dva tisíce více, ale pokud dáte za Ear (3) 4,5 tisíce, možná najdete ještě nějaké dvě tisícovky na ty nejnovější AirPods Pro.
Bezdrátové spojení obstará Bluetooth 5.4 s podporou LDAC, Google Fast Pair nebo Microsoft Swift Pair. Samotná sluchátka mají voděodolnost IP54.
Zhodnocení
Nothing Ear (3) jsou moc fajn sluchátka, která se snaží navázat na předchozí poměrně úspěšné modely. Přináší kvalitnější prémiovější konstrukci s mírně inovovaným designem okořeněným hliníkem. Potěší kvalitní aplikace Nothing X, kde si můžete doladit celou řadu věcí včetně pokročilého ekvalizéru. Naopak moc nerozumím nové funkci SuperMic. Mikrofony na samotných sluchátkách za moc nestojí a používat kvůli tomu krabičku jako mikrofon mi přijde nepohodlné. Úplně to ztrácí smysl bezdrátových sluchátek nebo handsfree. Líbí se mi, že se ale výrobce nebojí experimentovat. Bohužel, zde to za mě úplně nedává moc smysl. Co si o tomto myslíte vy?
Možná by bylo lepší, kdyby výrobce místo SuperMic přinesl nižší cenovku. Výrobce totiž zdražil, Nothing Ear (2) startovali před dvěma lety na 3,5 tisících, zde u Nothing Ear (3) jsme na 4,5 tisících. A to je docela hodně v dnešní době mnoha levných sluchátek za pár korun. Cenou se tak už přibližují AirPods Pro, za druhou generaci připlatíte jen tisícovku a za třetí pak dvě. Přesto jsem si nová Nothing Ear (3) oblíbil. Hrají prostě pěkně, v uších mi sedí skvěle i při delším poslechu a rozhodně zaujmou.
Klady
- Vylepšená hliníková konstrukce
- Kvalitní zvuk s pokročilým ekvalizérem
- Zajímavá funkce Super Mic
Zápory
- Mikrofony sluchátek jsou podprůměrné
- Cena vyšší než u předchozí generace
- Hranatý tvar pouzdra méně praktický
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Facebook ruší aplikaci Messenger pro Windows a macOS
Vivo odhaluje dvojici sluchátek TWS 5 a TWS 5 Hi-Fi
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře