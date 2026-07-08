HMD představilo čtyři nové tlačítkové telefony Nokia. Přináší AI asistenta i videohovory

Zdroj: GSM Arena
HMD Global pokračuje ve vývoji klasických tlačítkových telefonů pod značkou Nokia. Nově představilo hned čtyři modely. Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G (2. generace) a Nokia 235 4G (2. generace). Překvapivou novinkou je vestavěný AI asistent, který lze ovládat speciálním tlačítkem.
HMD nezahálí a přináší čtyři nové tlačítkové Nokia telefony
Všechny čtyři novinky využívají AI asistenta od společnosti Sikey AI. Ten dokáže odpovídat na jednoduché dotazy nebo umožní hlasem ovládat některé funkce telefonu. HMD nabízí službu zdarma po dobu prvních 180 dnů. Po uplynutí této doby bude nutné zaplatit předplatné.
Nové Nokie podporují také videohovory prostřednictvím služby Xpress Chat. K tomu využívají integrovaný VGA fotoaparát. Modely Nokia 210 4G a Nokia 215 4G dostaly 2,4palcový QVGA displej. Vyšší modely Nokia 200 4G a Nokia 235 4G nabízejí větší 2,8palcový IPS panel se stejným rozlišením.
Fotoaparát najdeme u modelů Nokia 210 4G a Nokia 235 4G, přičemž druhý jmenovaný disponuje 2Mpx snímačem.
Všechny novinky běží na systému S30+ a napájí je baterie s kapacitou 1 450 mAh. Ve výbavě nechybí Bluetooth 5.0, 3,5mm konektor pro sluchátka, FM rádio ani moderní USB-C pro nabíjení. HMD, jak se zdá, se snaží dokázat, že i klasické tlačítkové telefony mohou nabídnout některé prvky umělé inteligence, aniž by se nutně muselo jednat plnohodnotné smartphony a díky tomu si najdou mnoho zákazníků.
Zdroj: gsmarena.com
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