Honor Magic V6 přichází na český trh se slevami

Honor Magic V6; zdroj: Dotekománie
Dnes společnost Honor oznámila dostupnost chytrých hodinek Honor Watch 6 na českém trhu, s kterými půjde platit v obchodech. Také jsme se dočkali oficiálního uvedení skládačky HONOR Magic V6
Vyšší cena
První dojmy na Honor Magic V6 jste si u nás mohli přečíst již v březnu tohoto roku, ale do rukou se nám mobil dostal teprve nedávno na testování. Dnešním dnem vstupuje na český trh.
„Náš obor potřebuje odvahu k vývoji. Uživatelé skládacích telefonů by nikdy neměli být nuceni volit mezi designem, spolehlivostí a výkonem,“ říká James Li, generální ředitel společnosti HONOR. „U modelu HONOR Magic V6 jsme se zaměřili na to, na čem opravdu záleží: přirozený tvar, spolehlivou odolnost a plynulou produktivitu napříč různými ekosystémy. HONOR Magic V6 odráží náš závazek vytvářet zařízení s umělou inteligencí, která lidem umožňují plně rozvinout jejich potenciál, jak jsme si předsevzali v rámci našeho plánu HONOR ALPHA PLAN.“
Cena je nastavena na 55 990 Kč a je dostupný v červené a černé barvě. V rámci aktuální nabídky dostane zákazník 1 rok záruky na oba displeje. Současně do 9. srpna jde novinku zakoupit se slevou 8 400 Kč, tedy za 47 590 Kč. Také jde uplatnit 7% sleva pro studenty s ISIC kartou. Mobil je například dostupný na Alze.
Specifikace HONOR Magic V6
- displej:
- vnitřní: 7,95 palců, skládací OLED, rozlišení 2352 x 2172 pixelů, špičkový HDR jas 5000 nitů (globální špičkový jas 1300 nitů),
- vnější: 6,52 palců, OLED, rozlišení 2420 x 1080 pixelů, špičkový HDR jas 6000 nitů (globální špičkový jas 2000 nitů)
- procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5(osmijádrový, frekvence 2×Prime 4,6 GHz + 6×Performance 3,62 GHz), Adreno 840 GPU
- RAM: 16 GB
- úložiště: 512 GB
- Operační systém: MagicOS 10 (založeno na Androidu 16)
- Dual SIM: SIM1+SIM2/SIM1+eSIM/eSIM1+eSIM2
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní širokoúhlý, f/1,6, stabilizace OIS)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
- 64 Mpx (teleobjektiv, f/2,5, OIS)
- přední: 20 Mpx (širokoúhlý, f/2,2, vnitřní obrazovka) + 20 Mpx (širokoúhlý, f/2,2, vnější obrazovka)
- zadní: 50 Mpx (hlavní širokoúhlý, f/1,6, stabilizace OIS)
- IP68 + IP69
- snímač otisků prstů
- stereo
- Konektivita: 5G (NR), 4G LTE (TDD/FDD), 3G (WCDMA), 2G (GSM), Vylepšený RF čip HONOR C1+, WLAN protokoly: 802,11 a/b/g/n/ac/ax/be (2×2 MIMO, frekvence 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 7 vyžaduje kompatibilní router), Bluetooth 6.0 (Low Energy, LE Audio, Auracast, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3, LHDC5.0/4.0/3.0, ASHA, LE Audio naslouchadla), infračervené dálkové ovládání, synchronizace dat s PC přes HonorSuite, OTG (max. výstupní proud 1,5 A / 5 V při reverzním napájení), USB-C (zařízení podporuje DP1.2 a USB 3.2 GEN1, dodávaný datový kabel podporuje USB 2.0), GPS (dvoupásmové L1+L5), GLONASS (G1), BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (dvoupásmové L1+L5), NavIC (L1+L5), A-GNSS, určování polohy mobilní sítí a Wi-Fi, NFC (čtení/zápis, emulace karty SIM1/HCE)
- rozměry a hmotnost:
- výška: 156,7 mm, šířka: složený: 74,5 mm / rozložený: 145,6 mm, profil: složený: 9,0 mm / rozložený: 4,1 mm, hmotnost: cca 224 gramů
- baterie a nabíjení: kapacita 6660 mAh, rychlé kabelové nabíjení 80W HONOR SuperCharge (podporuje až 20V/4A, maximální výkon s originální nabíječkou), bezdrátové nabíjení 66W bezdrátové nabíjení HONOR SuperCharge (bezdrátová nabíječka se prodává samostatně)
Zdroj: tisková zpráva
Komentáře