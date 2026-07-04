Vyhodnocení letní soutěže o OnePlus 15R [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz
Vyhodnocení soutěže 2. 7.
Náš systém vyhodnotil všechny komentáře na všech platformách, kde jste mohli soutěžit. Nakonec nám poskytl jednoho vítěze, kterým se stává Milan N., gratulujeme. Jeho komentář zněl následovně:
„Mám Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Před lety mě oslnil poměrem cena/výkon, ale dneska už nestíhá. Když mi dneska někdo volá, telefon začne nejdřív vibrovat a zvonit, ale displej se rozsvítí až tak po třetím zazvonění, takže vůbec netuším, kdo mě otravuje. Spustit na tom Mapy nebo navigaci trvá tak dlouho, že než se to načte, stihnu autem přejet tři odbočky.“
Původní článek 25. 6.
Už to bude měsíc, co jsme uspořádali soutěž o mobilní telefon. S příchodem léta jsme si řekli, že byste si měli dovolenou užít s novým mobilem. Tentokrát si zasoutěžíte o OnePlus 15R (recenze).
OnePlus 15R
Tento mobil nás příjemně překvapil, zejména samotná kapacita baterie je nadstandardní. Má totiž 7400 mAh. OnePlus 15R spadá do kategorie vyšší střední třídy a nabízí od všeho něco, i odolnost nebo stereo reproduktory. Nyní stačí jen splnit podmínky soutěže ve videu a máte šanci získat tento podařený mobil.
@dotekomanie.cz
🎁 Soutěž o OnePlus 15R – Vyhrajte prémiový telefon se 7400mAh baterií Soutěž trvá do 1. července 2026 (včetně). Pravidla a podrobnosti najdete na webu dotekomanie.cz #oneplus
Můžete také soutěžit u videí na:
Podmínky soutěže
- Pořadatelem soutěže je Dotekománie.cz.
- Soutěž se koná v termínu 25. 6. 2026 – 1. 7. 2026 (23:59).
- Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané České republiky.
- Soutěže se nemohou zúčastnit redaktoři či spolupracovníci Dotekománie.cz.
- Pro zapojení do soutěže stačí okomentovat video na dané sociální síti a v samotném komentáři uvést svůj aktuální mobil a co vám na něm vadí nejvíce. Šance na výhru se zvyšuje odběrem na dané sociální síti.
- Účastník soutěže tímto poskytuje Dotekománii souhlas, aby jeho osobní údaje byly použity pro interní potřeby v souladu s českým právním řádem. Pouze v rámci soutěže a pro kontaktování.
- Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a ceny. Za výhry nelze obdržet finanční náhradu a nelze je vymáhat právní cestou.
- Na výhru nevzniká právní nárok.
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