Alza Slevy: Chytrá automatizace pro domácnost i zahradu

Moderní technologie čím dál více pronikají do každodenní péče o domácnost, zahradu i bazén. Automatizovaní pomocníci dokážou efektivně zastoupit lidskou sílu, optimalizovat spotřebu a zajistit dokonalý výsledek bez zbytečné námahy. Společnost Alza přináší v rámci své aktuální nabídky technologická řešení, která kombinují pokročilou navigaci, vysoký výkon a chytrou konektivitu pro usnadnění každodenní rutiny.
Robotické vysavače
Udržování čistých podlah v interiéru již nevyžaduje manuální zásah. Pokročilé robotické vysavače disponují umělou inteligencí, laserovou navigací a schopností precizního hloubkového čištění i mopování. Tyto přístroje dokážou samostatně mapovat prostor, vyhýbat se překážkám a v případě pokročilých dokovacích stanic také automaticky doplňovat vodu či čistit rotační kartáče.
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Robotické sekačky
Péče o trávník kolem domu může být plně automatická. Nová generace robotických sekaček využívá pro přesný pohyb kombinaci satelitního navádění, LiDARů a optických senzorů s umělou inteligencí. Díky tomu odpadá nutnost instalace obvodových drátů v zemi. Sekačky spolehlivě rozpoznají překážky, přizpůsobí se členitému terénu a udržují ideální výšku trávníku za každého počasí.
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Bazénové vysavače
Čistota vody a povrchu bazénu je klíčová pro zdravé koupání, avšak manuální odstraňování nečistot bývá zdlouhavé. Automatické bazénové vysavače efektivně čistí nejen dno, ale i stěny a vodní linku bazénu. Pokročilé filtrační systémy zachytí jemné řasy i hrubé nečistoty, přičemž inteligentní plánování tras zaručuje stoprocentní pokrytí celé vodní plochy.
- WYBOT Automatický vysavač C2 (-33 %)
- Beatbot Vysavač do bazénu Sora P7 (-20 %)
- Beatbot Vysavač do bazénu AquaSense 2 Pro (-16 %)
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Všechny uvedené produkty představují špičku v oblasti spotřební elektroniky a domácí techniky, která výrazně usnadňuje každodenní chod domácnosti. Investice do chytrých autonomních zařízení přináší dlouhodobou úsporu času a garantuje precizní výsledky, kterých lze s běžným nářadím dosáhnout jen stěží.
Kompletní přehled akčních nabídek, podrobné technické specifikace a další inovativní zařízení pro chytrou domácnost jsou k dispozici na oficiálních stránkách prodejce. Navštivte hlavní web Alza.cz a vyberte si technologie, které promění vaši domácnost.
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