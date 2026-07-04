iQOO Pad vychází ve variantě 5c

• 4. 7. 2026#Android #Ostatní
iQOO Pad vychází ve variantě 5c

iQOO Pad 5c | Zdroj: iQOO

Firma iQOO bez jediného předchozího úniku oznamuje nový tablet s názvem Pad 5c. Ten bude mít za hlavní úkol oslovit co nejširší spektrum uživatelů. Výpis specifikací jej sice nezařazuje mezi vrcholné modely, ale zařízení po všech směrech nabídne slušný standard. Vedle velkého displeje a výkonného procesoru můžeme také očekávat velkou baterii nebo aktuální software.

Známá sestava

iQOO Pad 5c disponuje 12,1palcovým LCD displejem, u kterého najdete 2,8K rozlišení a 144Hz obnovovací frekvenci. K videohovorům je určena přední 5MPx kamerka na delší straně. Uvnitř běží čipová sada Snapdragon 8s Gen 3, kde kombinují tři rozdílné konfigurace paměti, a to přesněji 8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB.

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iQOO Pad 5c | Zdroj: iQOO

Zadní stranu zabírá obyčejný 8MPx objektiv fotoaparátu a 10 000mAh článek baterie včetně podpory technologie rychlého 44W nabíjení. Přebytečné teplo odvádí systém chlazení o rozloze 32 200 mm². Od prvního spuštění přichází s platformou OriginOS 6 založenou na operačním systému Android 16.

Mezi ostatní prvky ještě patří systém čtyř reproduktorů či síťový standard Wi-Fi 6. Závěrem můžeme prozradit, že čínský výrobce si nedal moc práce s vývojem, jelikož tablet sdílí většinu prvků se zástupcem Pad 5e z října loňského roku. Do prodeje míří dvě barevné verze (stříbrná, šedá) za poměrně odvážnou cenu v rozmezí od 8 461 Kč do 10 970 Kč dle zvolené konfigurace.

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iQOO Pad 5c | Zdroj: iQOO

Zdroje: shop.vivo.com.cn, gsmarena.com, gizmochina.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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