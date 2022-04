Xiaomi 12 je skoro top model pro všechny [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Xiaomi představilo své novinky na konci minulého roku, ale až nyní se k nám na trh dostaly modely série Xiaomi 12. Dnes se podíváme na základní mobil Xiaomi 12, který se snaží nalákat na relativně příznivou cenu na top model. Sice specifikace jasně ukazují, že je zde vše na výborné úrovni, ale přesto zde chybí jedna vlastnost.

Krásný, ale kluzký

Xiaomi 12 na fotografiích a obrázcích vypadá jako další mobil s velkým foto modulem na zadní straně. Firma jej nabízí v několika barvách a celkově nějak nemusí zaujmout, případně vypadá poměrně tradičně. Už po prvním uchopení jsem byl velmi mile překvapen. Zadní strana je sice ze skla, ale nabízí matný povrch. Nejde jen o efekt, matnost jde cítit i dotykem. Má to velký příjemný efekt. Na mobilu nejdou vidět jakékoliv otisky a po celou dobu vypadá čistě a jednoduše krásně.

Co se ale ukázalo jako výhoda, je zároveň i nevýhodou, aspoň v mém případě. Nemám nějak suché ruce, i tak mi mobil kvůli matnému povrchu několikrát vyklouzl z ruky. Naštěstí vždy dopadl do měkkého a nic se mu nestalo. Byl jsem ale velmi opatrný, když jsem ho vyndával z kapsy. Naštěstí je součástí balení i základní obal. S ním se kluzkost vyřešila. Očekával bych od obalu, že vyrovná záda, aby foto modul nebyl tak výrazný. Bohužel se tak nestalo a při položení Xiaomi 12 na stůl bude stále nestabilní.

Samotná tlačítka jsou dobře zpracovaná. Nachází se na pravé straně a řekl bych, že vypínací tlačítko a kolíbka hlasitosti jsou poměrně blízko u sebe. Sem tam se mi podařilo stisknout hlasitost dolů a vypínací tlačítko současně, takže mobil udělal snímek obrazovky. Nakonec jsem jich měl v mobilu poměrně hodně.

Samotný stisk tlačítek je jasný a přesný, jen bych více ocenil vyšší tuhost. Řekl bych, že jsou citlivější a nejednou jsem obyčejným uchopením mobilu aktivoval úpravu hlasitosti nebo jsem vypnul či zapnul displej. Vzhledem k velikosti mobilu jsou ale dobře umístěn a nemusel jsem nějak komplikovaně je hledat nebo mačkat. Jsou i velmi dobře nahmatatelná.

Displej má mírné zakřivení do stran. Sice jsem zastánce plochých zobrazovacích panelů, ale zde jsem si velmi rychle zvykl, jelikož zaoblení není drastické. Displej má Full HD+ rozlišení, 120Hz frekvenci a jedná se o AMOLED panel. Maximální jas 1100 nitů není nejvyšší, avšak dostačuje na pohodlné pozorování i za přímého slunečního světla. Rozhodně jsem byl spokojen s vyladěním panelu a případný zájemce bude také.

V displeji je také integrována čtečka otisků prstů, která pracuje velmi spolehlivě. Ani vlhčí prst nebyl problémem a vždy mobil reagoval rychle. Nemusel jsem si nastavovat rozpoznání tváře, jelikož jsem se na ni mohl jednoduše spolehnout.

Slušné stereo

Nedílnou součástí Xiaomi 12 jsou stereo reproduktory. Xiaomi nešlo běžnou cestou, kdy někteří výrobci používají telefonní reproduktor jako sekundární zdroj zvuku. Na mobilu je na horní straně dedikovaný reproduktor se svým vlastním „grilem“. Díky tomu je zvuk velmi dobře vyvážený, a pokud si pustíte kvalitní video s dobrým zvukem, tak opravdu pocítíte i lepší prostorový efekt. Nejednou jsem se ohlédl kolem sebe za zvukem a až pak jsem si uvědomil, že zvuk vyšel z mobilu.

Spolupráce s firmou harman/kardon se zřejmě vyplatila. Jen mě mrzí, že nedošlo na vyladění i v případě basů. Ty zde trochu postrádám. Jinak je zvuk velmi dobrý, hlasitý a čistý.

Baterie dostačuje

Baterie s kapacitou 4500 mAh asi jen tak někoho neohromí. Řekl bych, že jde o takový průměr a bude záležet na optimalizaci. Bylo mi celkem jasné, že se s mobilem nedostanu na dva dny používání, zejména s ohledem na 120Hz displej. I proto jsem vyzkoušel používat Xiaomi 12 s nastavením na 60 Hz. Moc se toho nezměnilo a smartphone mi vydržel přibližně 1,5 dne, než jsem ho musel dát na nabíječku.

Při běžném používání, tedy pro práci i zábavu, jsem se dostal na 4 hodiny zapnuté obrazovky. To není mnoho a pro mě je to trochu zklamání. Zde ale záleží na uživateli, co používá na mobilu a jak moc ho ždíme. K dispozici je rychlé nabíjení, konkrétně 67W technologie, která umí doplnit skutečně rychle značné množství energie na další den používání. Rozhodně chválím.

Oceňuji i podporu pro bezdrátovou technologii, jen ji asi nevyužijete naplno, pokud si nekoupíte speciální bezdrátovou nabíječku. Xiaomi 12 totiž podporuje 50W bezdrátovou technologii. Naštěstí zvládá i jakoukoliv jinou v rámci standardu Qi.

Typické MIUI

K MIUI, tedy k nástavbě Androidu od Xiaomi jsem měl vždy výhrady vzhledem k velkým modifikacím a úpravám čisté verze systému. Dnes zde již není tolik rozdílů, byť třeba dodatečná kontrola aplikací jen zdržuje. Také jsem neočekával, že některé aplikace budou mít problémy s rozpoznáním jazykového nastavení systému. Některé totiž byly v angličtině, byť jsem měl nastavenou češtinu.

Občas některé aplikace vykazovaly zvláštní chování, hlavně se škálováním, ale po poslední aktualizaci, které chodí velmi pravidelně, jsem nic takového nezaznamenal. I tak by mobil potřeboval vyladit, hlavně v případě rozpoznání přiblížení mobilu k hlavě při telefonování. Mnohokrát se mi stalo, že byl displej stále aktivní a svých uchem jsem provedl nějakou akci. Vždy se po chvíli mobil nějak vzpamatoval a vypnul displej během hovoru. Zde to jednoduše chce ještě doladit.

Celkově jsem byl spokojený, systém reaguje rychle a nezaznamenal jsem ani zaváhání. Řekl bych, že MIUI už dospělo do takového stádia, kdy bych ho mohl používat na každodenní bázi.

Podařilo se ho přehřát

Stačí se podívat na specifikace a je jasné, že Xiaomi 12 nabízí mnoho výkonu, a to i na dlouhou dobu. Snapdragon 8 Gen 1 uspokojí i nejnáročnějšího uživatele a dlouhou dobu bude dobře plnit veškeré požadavky. Jeho přednosti jdou poznat i u zpracování fotografií. Samozřejmě jsem otestoval výkon i skrze benchmarky. Překvapení nenastalo, ani v případě dlouhého zatížení v 3Dmark.

Vyzkoušel jsem novou aplikaci Burnout Benchmark, kde si mi podařilo Xiaomi 12 dohnat na limity. Systém zareagoval tak, že aplikaci ukončil a začal hlásit, že je zapotřebí zařízení zchladit. Dle pozorování se mi podařilo na mobilu udělat takřka 50° C. Pochybuji ale, že někdo bude potřebovat dlouhodobě maximální výkon tohoto mobilu. Většinu činností zvládá bez jakýchkoliv problémů a celková vyladěnost je výborná.

Specifikace Xiaomi 12

displej: 6,28 palců, Full HD+ (2400 x 1080), 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, Corning Gorilla Glass Victus, AMOLED

procesor: Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8/12 GB LPDDR5

úložiště: 128/256 GB (UFS 3.1)

Android 12 + MIUI 13

Foťáky zadní – 50 MPx, OIS 13 MPx, ultra širokoúhlý 5 MPx, makro přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

rozměry: 152,7 x 69,9 x 8,16 mm, 180 gramů

stereo, USB C, 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, infra

baterie: 4500 mAh + 67 W (kabel), 50 W (bezdrátově), 10W reverzní

Fotí výborně

Výbavu Xiaomi 12 bych hodnotil jako trochu netradiční, aspoň z mého pohledu. U top modelu očekávám běžný foťák, ultra širokoúhlý a také jeden pro zoom. Ten poslední zde není a Xiaomi raději nasadilo makro snímač, pro který nemám pochopení u žádného mobilu. Hlavní foťák má 50 MPx a je vybaven optickou stabilizací obrazu. Sice se Xiaomi 12 nebude ucházet o první místo mezi fotomobily, ale i tak fotí velmi dobře. I dynamický rozsah je velmi dobrý a za zhoršených světelných podmínek si umí poradit. Šumu je minimum a noční focení je rychlé.

I rychle pohybující objekty nejsou problém a snímky jsou ostré. Ultra širokoúhlý foťák trpí na nižší dynamický rozsah, ale to je vlastnost všech podobných snímačů. Možná bych ocenil trochu agresivnější HDR v některých případech. Celkově mohu hodnotit fotografickou výbavu Xiaomi 12 za velmi dobrou. Na mobil se lze spolehnout a za normálních okolností vyprodukuje vždy velmi dobré snímky.

Ukázky se zoomem

Zhodnocení Xiaomi 12

Osobně řadím Xiaomi 12 za jeden z menších top modelů, byť se jedná stále o 6,28palcovité zařízení. Drží se velmi dobře a padne do ruky. Tlačítka má dobře dosažitelná a zakřivení nejen displeje je velmi příjemné. Fotografické možnosti jsou výtečné na běžné focení, a to i v noci nebo za zhoršených světelných podmínek.

Hardware nabízí velmi dobré specifikace a o výkon zde není nouze. Konektivita nabízí vše podstatné, včetně podpory pro sítě páté generace. Lokalizační systémy umí zaměřit mobil velmi rychle. Displej je jasný, rychlý a Full HD+ rozlišení dostačuje, není potřeba 2K panelu. Menší výtku bych měl k výdrži na jedno nabití. Nevím, jestli by lepší optimalizace přinesla lepší výsledky, ale je pochopitelné, že 120Hz panel spotřebuje nějakou energii navíc.

Xiaomi 12 rozhodně mohu doporučit, pokud někdo chce menší a dobře zpracovaný mobil s kvalitní foto výbavou, s rychlým nabíjením, bezdrátovou technologií a kvalitním stereem. Jednu věc ale nemohu Xiaomi 12 odpustit. Chybí mi zde jednoznačně certifikace IP68, tedy odolnost vůči vodě a prachu. Nevím, proč firma stále nemá tuto vlastnost u top modelů, nebo jen nechce, aby mobily prošly certifikací.

Plusy

výborný displej

kvalitní stereo

zpracování a velikost

fotografické schopnosti

Mínusy

příliš velký foto modul

kluzký

absence odolnosti vůči vodě a prachu



Domů » Články » Xiaomi 12 je skoro top model pro všechny [recenze]

reklama reklama