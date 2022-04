Xiaomi 12 Pro – trojitá padesátka [recenze]

Xiaomi 12 Pro; zdroj: Dotekománie

Xiaomi zatím letos uvedlo na český trh tři nové modely řady Xiaomi 12 a my se dnes zaměříme na ten nejvybavenější s přídomkem Pro a cenovkou atakující téměř třicet tisíc korun. Jakkoliv se tento rok nejspíš dočkáme ještě lepšího Ultra modelu, Xiaomi 12 Pro je v současnosti to nejlepší Xiaomi, co si můžete koupit. Jak se novinka povedla? Jak rychle se nabíjí? Jak fotí tři padesátimegapixelové fotoaparáty? Nejen na to si dnes odpovíme v recenzi.

Konstrukce

Nové Xiaomi 12 Pro patří mezi větší telefony, čemuž napovídá úhlopříčka 6,7 palce. Stejně jako u většiny top modelů různých značek, i tento model si ještě ponechal zaoblený čelní panel. To se ne každému zamlouvá, já to mám ale rád a podle mě to vypadá skvěle. S náhodnými doteky po bocích pak také již dávno není problém. Ostatně ono toto zaoblení není ani tak výrazné jako kdysi bývalo třeba u některých Samsungů s přídomkem Edge.

Pocitově mi telefon vzhledem k velikosti přijde poměrně lehký a také tenký. Do ruky díky zaoblenějším bokům padne velmi dobře. Zadní straně dominuje výrazný modul fotoaparátu, který nabízí celkem tři čočky. Ta hlavního snímače je pak ještě více vystouplá a jedná se o opravdu masivní čočku.

Povrchová úprava skleněných zad je matná a na oko vypadá velmi hodnotně a elegantně, minimálně v námi testované šedé verzi. K dispozici je pak také ještě fialová a světle modrá. Jakkoliv jsou záda příjemná na dotek, tak jsou také celkem dost kluzká. Doporučuji tak zakoupit nějaký obal.

Výrobce vám v balení dá jeden obyčejný průhledný silikonový. Na můj vkus je ale příliš obyčejný, a až mi přijde škoda dávat ho na telefon s takovouto cenovkou. Když už tu je obal v balení, mohl by být hodnotnější.

Co bohužel Xiaomi 12 Pro postrádá, je voděodolnost. Jedná se tak o jeden z mála top modelů, který nemá žádnou certifikaci IP. Nějaké polití vodou nebo déšť telefon zřejmě přežije, nasvědčuje tomu také gumové těsnění u slotu na SIM kartu, nicméně potvrzené od výrobce to nemáte. Xiaomi by u telefonu s cenovkou téměř 30 tisíc už opravdu mělo tuto certifikaci voděodolnosti provádět.

Pochválit musím stereo reproduktory, které mají příjemný výstup na horní a spodní straně. Jedná se tak o nefalšované pravé stereo. Zvuk z nich je ale opravdu povedený a líbí se mi, že i při maximální hlasitosti nejsou nijak uřvané a stále mají velmi solidní výstup. Jen by mohly být o něco hlasitější.

Čtečka otisků je optická a její umístění v displeji je na vhodném a dobře dostupném místě. Je rychlá a relativně spolehlivá. Poradí si také s vlhčími prsty. Jistou zajímavostí je pak možnost měřit váš tep právě pomocí této čtečky, která je schovaná v nastavení.

Displej

Velký displej nabízí rozlišení WQHD+, tedy 3200 × 1440. V základu je však nastaveno rozlišení 2400×1080, což mírně šetří baterii a rozdíl mezi plným rozlišením není ani skoro vidět. Maximální jas je pak 1500 nitů, což v praxi není tak dobré jako na Galaxy S22 Ultra, ale stále i na slunci uvidíte na displej skvěle.

Obnovovací frekvence nabízí 120 Hz a je možné ji provozovat i s nejvyšším rozlišením displeje. Jelikož zde máme LTPO AMOLED panel, může se minimálně dle slov výrobce adaptivně měnit dle obsahu od 1 Hz do 120 Hz. V praxi při zobrazení frekvence ji telefon adaptivně měnil třeba na 10 Hz, pokud se na obrazovce nic nedělo.

Oceňuji pak možnost nastavit strop na nejen 60 Hz, ale i 90 Hz. Jako výchozí hodnota je zde 120 Hz a s tou jsme také po celou dobu telefon testovali.

Překvapilo mě také nastavení barev, výchozí nastavení na živé zobrazení je velmi kontrastní a barevné. Za mě doporučuji změnit toto barevné schéma v nastavení na položku “Původní barvy”, kde dostanete velmi věrné zobrazení barev.

Hardware

Hnacím motorem je nejnovější osmijádrový Snapdragon 8 Gen 1, který je vyrobený 4nm procesem. Ten doplňuje 12 GB operační paměti a 256 GB úložiště. V Česku jiná varianta zatím není k dispozici. Paměťové karty microSD podporovány nejsou, vzhledem k velikosti úložiště to však není nijak příliš žádoucí. Grafickým čipem je pak Adreno 730.

Specifikace Xiaomi 12 Pro

displej: 6,73 palců, AMOLED, 3200 x 1440 pixelů, až 1500 nitů, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, Glass Victus

procesor: Snapdragon 8 Gen 1

8/12 GB LPDDR5

úložiště: 256 GB UFS 3.1

Android 12 + MIUI 13

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1,79 50 MPx, ultra širokoúhlý 50 MPx, tele objektiv přední – 32 MPx

čtyři reproduktory

čtečka otisků prstů v displeji

USB Typ-C, NFC, Bluetooth 5.2, 5G, Wi-Fi 6/ Wi-Fi 6E

rozměry: 163,60 × 74,60 × 8,16 mm; 205 gramů

baterie: 4600 mAh 120W kabelové Xiaomi HyperCharge 50W bezdrátové turbo nabíjení 10W zpětné bezdrátové nabíjení



Zkoušel jsem hrát nějaké hry jako NFC No limits nebo Asphalt 9 a telefon se po chvilce jen mírně zahřál, ale nic výrazného. Vše pak běželo pěkně plynule. Optimalizace samotného systému je skvělá a vše běží jako po másle.

Z oblasti konektivity musím zmínit stále integrovaný infraport pro ovládání vaší domácí elektroniky.

Baterie

Baterie nabízí kapacitu 4 600 mAh, což v realitě není zase tolik. Výdrž baterie je tak z mojí zkušenosti spíše průměrná a jedná se o jednodenní telefon. Doba aktivního používání displeje se v mém případě pohybovala kolem 4 hodin. Den jsem vždy přežil bez problémů.

Na druhou stranu pochvalu si zaslouží nabíjení. To je totiž opravdu bleskurychlé pomocí v balení dodávaného 120W adaptéru do zásuvky. Za 5 minut jsem byl schopen dobít zhruba 30 procent, což je jednoduše paráda. Už za 10 minut jsem byl na 50 procentech a plné dobití pak trvá kolem 20-25 minut.

Nabíjení bezdrátově je možné s výkonem až 50 W, což je skvělé, ale potřebujete k tomu speciální bezdrátovou nabíječku. Přítomné je pak také reverzní bezdrátové nabíjení s maximálním výkonem 10 W, což je slušné.

Software

MIUI je zde ve verzi 13, konkrétně jsme testovali s verzí 13.0.16. Na pozadí je pak schovaný Android 12 s bezpečnostní záplatou v době psaní z dubna 2022. Nadstavbu MIUI asi není třeba výrazněji představovat, celkově se jedná o celkem masivní předělání základní Androidu, které nemusí každému sednout. V systému jsou pak stále velmi pěkné tzv. „super tapety“, které jsou animované skrz odemčení a třeba u hory níže se mění na tapetě denní doba.

Například notifikační lišta je v základu rozdělená na notifikace a při tažení shora z levého rohu se vám zobrazí ovládací centrum s přepínači funkcí. V nastavení lze však přepnout na tradiční sjednocené zobrazení. Systém jako takový vás pak celkem často otravuje s různým čistěním, což mi přijde zbytečné u telefonu s takovou pamětí a úložištěm. Potěšující zprávou je také již správně fungují dark mode. Ještě minulý rok totiž systém agresivně vynucoval tento tmavý režim a občas to dělalo neplechu. Naopak nepotěší množství předinstalovaných aplikací třetích stran.

Fotoaparát

Na zádech se nachází celkem tři fotoaparáty a všechny nabízí rozlišení 50 MPx. Máme zde hlavní snímač o velikosti 1/1.28″, který je opravdu masivní, dále ultra širokoúhlý snímač s úhlem záběru 115 stupňů a nakonec teleobjektiv s dvojnásobným přiblížením. Jakkoliv jsem rád, že tu máme teleobjektiv, jeho přiblížení by mohlo být rozhodně větší u takto drahého telefonu. Nepotěší také fakt, že nemá optickou stabilizaci. Tu si užijete jen u hlavního snímače.

Výsledky hlavního snímače jsou jedním slovem skvělé a patří mezi to nejlepší na trhu. Fotky vynikají velmi věrným barevným podáním, kdy výsledné fotky opravdu i expozicí věrně zachycují realitu. Líbí se mi také pokročilé HDR, a jelikož je tento hlavní snímač opravdu velký, nabízí stejně jako řada jiných top modelů velmi pěkný přirozený bokeh při focení z blízka. To můžete vidět třeba na fotce včely níže (ještě jednou radši zmíním, čtyři fotky níže jsou bez portrétního režimu).

Dvojnásobné přiblížení není moc a bohužel z něj už tak pěkné fotky nelezou. Problém vidím především ve faktu, že na rozdíl od ostatních dvou snímačů mají jeho fotky občas jiný barevný nádech. Není to ale nic hrozného a spíš více zamrzí, že je to zkrátka jen dvojnásobný zoom.

Hlavní snímač

V noci mě velmi překvapilo, kolik detailů telefon na hlavní a i ultra širokoúhlý snímač zachytí. Výsledky patří mezi špičku. Porovnával jsem přímo vedle sebe s dražším Galaxy S22 Ultra a ten má dle mého názoru o něco horší noční fotky. Krátké srovnání můžete vidět níže, fotky Samsungu především trpí nereálným nažloutnutím. A i v téměř úplné tmě vytáhlo Xiaomi více detailů než Samsungu. Tady si čínský výrobce zaslouží pochvalu. Fotky foceny na noční režim.

Ultra širokoúhlý snímač

Ultra širokoúhlý snímač má stejně jako ostatní snímače také 50 MPx a telefon ve výchozím nastavení snímá do čtyřikrát menšího rozlišení – 12,5 MPx, což je plně dostatečné. Zkoušel jsem však fotit i do plného rozlišení 50 MPx a kupodivu u ultra širokoúhlého snímače (a také teleobjektivu) to neznamená více detailů. Fotka je úplně identická jako ta v 12,5 MPx. Přitom u hlavního snímače je v 50 MPx rozdíl znatelný k lepšímu.

Teleobjektiv

Zhodnocení – Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro je ve finále povedený telefon. Používá se skvěle, vše je krásně plynulé a rychlé. Konstrukcí se jedná o elegantní telefon, který má však kluzká matná záda a masivní modul fotoaparátu. V tom se nachází výborný hlavní snímač, slušný ultra širokoúhlý fotoaparát a nakonec teleobjektiv jen s dvojnásobným přiblížením. A to je málo, u telefonu s touto cenovkou bych rád viděl minimálně 3x zoom, ideálně pětinásobný.

Foťák však patří mezi to nejlepší na trhu. Nepotěší absence voděodolnosti či průměrná výdrž baterie. Užijete si bleskurychlé nabíjení 120W adaptérem, který je dokonce ještě součástí balení. Displej je také výborný a potěší kvalitní stereo reproduktory.

Cenovka je stanovena na 27 990 Kč, což není vůbec málo a konkurence je silná. Pokud byste rádi voděodolnost či lepší zoom, je tu třeba levnější Galaxy S22+, který ale nemá tak rychlé nabíjení a má méně RAM. Ke zvážení je pak také určitě OnePlus 10 Pro nebo za podobné peníze dnes seženete i ohebný Galaxy Z Flip3.

Klady

Bleskurychlé nabíjení

Pohlední elegantní design

Kvalitní konstrukce

Skvělá optimalizace

Hlavní fotoaparát patří mezi to nejlepší

Zápory

Nemá voděodolnost

Průměrná výdrž baterie

Jen teleobjektiv s dvojnásobným přiblížením, který není ani tak kvalitní

Kluzká záda

