Huawei dokončuje přírůstek Nova 16 SE

• 30. 7. 2026#Ostatní #Smartphony
Huawei dokončuje přírůstek Nova 16 SE

Huawei Nova 16 SE | Zdroj: HuaweiCentral

Z dílny společnosti Huawei v následujícím období vyjde nový přírůstek s názvem Nova 16 SE. Generace Nova SE u předchozích dvou sérií nedostala žádný prostor, proto bude nahrazovat model Nova 12 SE z března roku 2024. Novinka doplní ostatní zástupce v aktuální řadě, které čínský gigant přinesl teprve zkraje června. Poslední úniky odhalují konečnou podobu a očekávané specifikace.

Postrádá smysl

Chystaný telefon by se měl venku ukázat s plochým displejem založeným na LTPS OLED technologii, který nabídne 1,5K rozlišení. Součástí hardwarové stránky bude čipová sada Kirin 8020 z dílny HiSilicon. Tento procesor mimochodem debutoval v květnu loňského roku u modelu Nova 14 Ultra.

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Huawei Nova 16 SE | Zdroj: HuaweiCentral

Dále celkovou výdrž má určovat bateriový článek o velikosti 8 500 mAh. Zadní strana si údajně připíše hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu a jeden multispektrální senzor, i když zveřejněná fotografie odhaluje otvory až pro tři snímače. Designové zpracování připomíná zástupce Power 2 od Honoru, ale Huawei si vnitřní sestavu poskládá evidentně po svém.

K dispozici můžou být čtyři barevné verze (bílá, černá, modrá, oranžová) za cenu v rozmezí od 6 273 Kč do 9 410 Kč. Bližší podrobnosti lze vyhlížet v nejbližší možné době.

Zdroje: huaweicentral.com, gsmarena.com, gizmochina.com, gsmarena.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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