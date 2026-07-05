Navimow H206 odvede kvalitní práci na zahradě. Nová autonomní sekačka od Segway zvládne rozměrné zahrady se složitým terénem

Segway se svou řadou Navimow už několik let dokazuje, že robotická sekačka se dokáže obejít bez obvodového drátu díky mnoha pokročilým technologiím. Řada H2, do které patří i testovaný model H206E, kombinuje hned tři navigační technologie najednou: solid-state LiDAR, síťové RTK a kamerový systém VisionFence. Za necelých 39 tisíc korun jde o sekačku pro menší až středně velké zahrady do 600 m². Po dvou měsících každodenního provozu je zřejmé, že sekačka mi reálně vzala tu nejotravnější část starosti o zahradu, tedy pravidelné celoplošné sečení. Jenže kolem plotů a stromů, budete dosekávat stále ručně dál.
Instalace je rychlá, dokud nenarazíte na podmínky použití
Již na jaře jsme se podívali na první dojmy ze sekačky. Nyní bude zhodnocena komplexně za necelé tři měsíce používání.
Fyzická instalace nabíjecí stanice je bezproblémová: přišroubujete desku plastovými šrouby, připojíte napájení, a pokud nemáte nad stanicí garážovou stříšku, rovnou počítejte s dokoupením izolace napájecího kabelu, mě to vyšlo na necelých 5000 Kč navíc. Aplikace vás instalací hezky provede krok za krokem.
Než se pustíte do prvního mapování, počítejte s tím, že tvrzení, podle kterého se sekačka po vybalení sama rozjede a rovnou si poradí s trávníkem, platí prakticky jen pro předem upravený anglický trávník bez jediné překážky. Na reálné prvotní nastavení si vyhraďte minimálně dvě hodiny, u větší nebo členitější zahrady klidně víc.
Před prvním sečením je navíc nutné trávu posekat ručně. Vyšší trávu do zhruba 20 cm sekačka zvládne, ale s obtížemi a na víckrát, a navíc si při tom pořádně nezmapuje všechno, co by měla objíždět. Před prvním, ale i každým dalším sečením byste měli odstranit větve a vyčnívající kameny.
Pozor je potřeba si dát při ruční úpravě mapy. Není vždy zřejmé, jestli se maže jen poslední zásah, nebo mapa celá, a přijít o hotovou práci omylem je nepříjemně snadné.
Na rovině jede krásně cik-cak, u překážek občas zmateně improvizuje
Na volné ploše seče sekačka systematicky, v pravidelných pruzích. Jakmile ale narazí na členitější terén nebo takzvaný live island (ručně nastavenou oblast v mapě, kterou nemá sekat), chování se mění. Sekačka někdy zanechá objíždění, přejede přes půlku zahrady sekat jinam a za chvíli se vrátí k původnímu objíždění live island. Občas jsem u toho pozoroval couvání v kruzích doprovázené pípáním a blikáním. Při takových manévrech někdy sekačka omylem lehce nacouvala do oblasti, kam měla přístup odepřený. Prý je to tím, že mapuje prostředí před sebou, nikoli za sebou. V aktualizacích přišly dílčí opravy tohoto zmatečného chování.
I když by se sekačka měla sama neustále učit jezdit ve vymezeném terénu efektivněji, úplně dokonale to nezvládá. Ani po opakovaném projetí stejného problematického místa se evidentně nenaučí, jak do něj najíždět lépe. Navíc se přibližně jednou z deseti jízd přes nepatrný terénní propad zasekne zadní kolečko a samo nevyjede, konzistentně vždy to levé. Zapnutá kontrola trakce v tom nijak nepomáhá. Na dvou místech s mírným náklonem si dokonce sama vyhrabala díry. Sekačka se do pár minut zcela vypnula.
Když sekačku fyzicky přenesete mimo namapovanou oblast a nová lokace není v mapě označená jako izolovaný ostrůvek, sekačka nepozná, že je jinde, a chová se dál, jako by byla na známé primární mapě. Pro srovnání, robotický vysavač v domácnosti si typicky sám pamatuje jednotlivá patra a pozná, na kterém zrovna je. U Navimow musíte izolovaný ostrůvek zvolit v aplikaci ručně.
K plotu se nepřiblíží ani v režimu Extreme
Tohle je podle mě největší slabina celé sekačky. I když jsem hranici mapoval přímo na plotě, sekačka od něj v obou režimech Edge Sense i Standard drží odstup zhruba 15 až 20 centimetrů. Chování se navíc liší podle typu okraje: od holého pletivového plotu drží větší odstup, od stejného plotu zarostlého hustou trávou se přiblíží víc, a do vzrostlého stromu na hranici mapy naopak občas jemně narazí.
V praxi jsem ale ani v Extreme módu žádné zlepšení nezaznamenal, odstup zůstal kolem 20 centimetrů. To je v přímém rozporu s marketingovým příslibem technologie EdgeSense, která má podle oficiálních materiálů sekat až 5 centimetrů od okraje zdí a plotů. Bez dosekávání klasickou sekačkou hezky upravený trávník kolem plotu mít nebudete.
Kolem stromů nechává neforemné ostrovy, úzké průjezdy odmítá
I s vypnutou funkcí Channel Obstacle Avoidance nechává sekačka kolem malých stromů velké a nepravidelné neposečené plochy, u kmene o průměru pouhých 5 centimetrů jsem naměřil odstup až 60 centimetrů.
Tráva nechaná kolem stromů.
Stejně tak odmítá vjet do úzkých průchodů, i když jsou v mapě vyznačené k sečení: zkoušel jsem 80cm koridor mezi hranicí a stromem, přestože je samotná sekačka široká jen 45 centimetrů.
Aplikace je praktická, ale to hlavní schovává pod ozubeným kolečkem
V aplikaci je hned na první pohled vidět e-shop s náhradními díly a správa osobního profilu. To skutečně podstatné, tedy nastavení samotné sekačky, se ale schovává až pod ikonou ozubeného kolečka. Není to nic zásadního, jen to zabere prvních pár minut zmateného klikání. Na hlavní stránce je vždy zobrazená mapa, která ukazuje stav posekání zahrady.
Někdy je za 100 % posekání považováno i to, když není zahrada reálně posekána celá. Nebo je v mapě vyznačeno, že sekačka byla okrajově v zónách, kam nesmí.
Reálný problém vidím jinde: v plánovači sečení chybí jakékoli doporučení, jaký dlouhý časový interval nastavit pro danou velikost zahrady. Uživatel si musí délku sečení odhadnout sám. Některá nastavení navíc nejde provést na dálku a vyžadují Bluetooth, tedy fyzickou blízkost sekačky.
Animal Control je vypnutý ve výchozím stavu, a není to náhoda
Funkce ochrany zvířat je ve výchozím nastavení vypnutá, což mě překvapilo. Čekal bych, že sekačka automaticky zaregistruje například žábu či plaza. Výrobce to zdůvodňuje rovnováhou mezi citlivostí na překážky a efektivitou sečení a tím, že si každý uživatel může poměr nastavit sám. Mě to ale úplně nepřesvědčilo. Po zapnutí funkce sekačka reaguje opatrněji, což může znamenat neposečená místa nebo zbytečné přerušování trasy. Přijde mi, že bezpečnější výchozí nastavení by šlo zvolit i bez velké ztráty výkonu.
Bezpečná pro rodinu, se zámkem i alarmem proti krádeži
Co se týče bezpečnosti provozu. Člověka ani dítě neposeká, dítě ji navíc kvůli hmotnosti ani nezvedne. Na nože si za běžného provozu nesáhnete. Pokud si však znenadání před sekačku stoupnete, tak do vás narazí, zas tak rychlé reakce nemá. K dispozici je i klasický dětský zámek.
Zabezpečení proti krádeži je dvojí: alarm spustí hlasitý zvuk, pokud sekačku někdo zvedne nebo pokud opustí své vymezené území, polohu lze sledovat přes GPS a v případě ztráty jde sekačku na dálku i prozvonit. Alarm proti krádeži je ovšem placená funkce v rámci předplatného Connect+, o kterém píšu níže.
Connect+ a povinné předplatné, které se složitě ruší
Sekačka má zabudovanou 4G SIM kartu od Vodafonu s roční aktivací. Předplatné Connect+ nabízí ochranu proti krádeži, lokalizaci a možnost ovládat nebo sledovat sekačku na dálku i mimo dosah domácí Wi-Fi. Cena je 30 eur ročně, v přepočtu zhruba 727 Kč. Pokud předplatné vyprší a vy ho chcete později obnovit, jde to jen do dvou let od deaktivace, po uplynutí této doby je SIM karta zrušena natrvalo.
Při prvním spuštění sekačky je aktivace Connect+ povinná a bez ní se nedostanete dál do nastavení. Najít v aplikaci možnost předplatné později zrušit je pak zbytečně složité a schované hluboko v menu.
Software se aktualizuje často, opravuje spoustu drobných chyb
Od spuštění sekačky v dubnu mi za pár měsíců provozu přišlo přes dvacet aktualizací, u spotřební elektroniky nezvyklé číslo. Před poslední větší aktualizací byly zmíněné neposečené plochy kolem stromů podle mě ještě citelně větší, takže vývoj jde vidět. Vypnutí LiDARu problém s objížděním nevyřešilo. Bez něj musí sekačka do překážky jemně najet, aby fyzicky zjistila, kde přesně se nachází, což mi přijde jako krok zpátky, ne vpřed.
Rozpoznávání deště taky není stoprocentní: při mírném mrholení sekačka klidně vyjede sekat, i když by podle mě neměla. Informace o počasí bere od OpenWeather. Za tmy naopak standardně sekat odmítá. Noční sečení lze v nastavení povolit, aplikace ale rovnou upozorňuje na možné rušení zvířat a sekačka se navíc v nočním režimu pohybuje pomaleji a víc se vyhýbá okrajům mapy.
Co se týče odolnosti, sekačka bez problémů přežila i pořádnou bouřku, krytí IP66 dělá svou práci. Přes zimu, kdy se neseče, by ale venku zůstávat neměla.
Baterii lze v aplikaci omezit maximální úrovní nabití, sám mám nastavených 85 %, což by mělo prospět dlouhodobé životnosti článků, a stejně tak jde nastavit, aby se sekačka sama vydala nabíjet, jakmile kapacita klesne pod zvolenou hranici. Jediné, co mi přijde zbytečně pomalé, je samotné zapínání, klidně trvá i dvě minuty.
Pojištění není rozšířená záruka, náhradní díly nejsou levné
Nabízené pojištění bych rozhodně nezaměňoval za běžné rozšíření záruky. Jde o samostatný produkt za víc než 6000 Kč, který kryje náhodné poškození po dobu 4 let od koupě a k tomu přidává jeden rok prodloužené záruky navíc. Náhradní díly jsou navíc obecně poměrně drahé, což při případné opravě mimo záruku prodraží celkové náklady na vlastnictví.
Specifikace Segway Navimow H206E
- Max. plocha sečení: 600 m², max. denní výkon: 2100 m² v nepřetržitém režimu
- Navigace: EFLS LiDAR+ (solid-state LiDAR + Network RTK + kamera VisionFence)
- Max. sklon svahu: 45 % (24,2°)
- Min. šířka průjezdu: 70 cm dle výrobce (v testu nezvládnuto ani při 85 cm)
- Pohon: na zadní kola
- Konektivita: Bluetooth, Wi-Fi, 4G (1. rok dat zdarma, dále Connect+ 30 €/rok)
- Zabezpečení: geofence alarm, alarm při zvednutí, GPS lokalizace, podpora Find My (Apple), dětský zámek, automatické odemčení podle blízkosti telefonu
- Krytí: IP66
- Rozměry: 62,4 × 44,5 × 29,5 cm a necelých 16 kg
- Nabíjení a provoz: cca 180 min nabíjení, cca 120 min provozu na jedno nabití (dle výrobce, reálně spíše 75 až 100 minut)
- Záruka: 3 roky na sekačku, 2 roky na baterii a adaptér
- Cena: 38 999 Kč
Pro koho dává Navimow H206E smysl?
Segway Navimow H206E umí to hlavní, proč si robotickou sekačku pořídit: zbaví vás pravidelného, otravného celoplošného sečení a udrží trávník v rozumné kondici bez toho, abyste na zahradu museli každý týden. Problém je v detailech, které dělají rozdíl mezi „skoro dokonalým“ a „dokonalým“ trávníkem. U Segwaye se přes marketingové přísliby EdgeSense v praxi spokojíte s odstupem 15 až 20 centimetrů od plotu, a to i v nejagresivnějším dostupném režimu. Ke stromům a úzkým průchodům se sekačka staví podobně opatrně, občas až za hranicí vlastních uvedených parametrů. Klasickou nebo aspoň strunovou sekačku na dosekávání si tedy i po pořízení Navimow nechte po ruce.
Pro majitele menších zahrad, kterým nevadí jednou za čas ručně dosekat okraje a prostor kolem stromů a kteří chtějí ušetřit hodiny týdně strávené sekáním velké plochy, dává H206E i za necelých 39 tisíc korun smysl. Kdo hledá sekačku, která zvládne skutečně všechno sama a bez kompromisů, by měl počkat na další generaci softwaru, nebo se poohlédnout po modelech, které doopravdy jezdí až k okraji.
Pohled do zahrady po dvou měsících automatického sečení.
Klady
- Reálně převezme velkou část práce, na volné ploše seče systematicky a spolehlivě
- Tichý provoz, zvládá i svahy do 45 %
- Bezpečná pro lidi i domácí mazlíčky, k nožům se během provozu nedostanete
- Vrstevnaté zabezpečení proti krádeži: alarm, GPS, Find My, prozvonění na dálku
- Nastavitelný limit nabíjení baterie a automatický návrat na dobíjení
- Solidní 3letá záruka na sekačku, 2 roky na baterii a adaptér
- Aktivní vývoj softwaru s pravidelnými aktualizacemi
- Krytí IP66, bez problému přežije i bouřku
Zápory
- U okrajů drží odstup 15 až 20 cm i v režimu Extreme, výrazně víc, než slibuje marketing (5 cm)
- Nepravidelné a neefektivní objíždění malých stromů, klidně až 60 cm od kmene
- Odmítá vjet i do průjezdů širších, než udává vlastní oficiální specifikace (70 cm)
- Nekonzistentní chování u členitého terénu a off-limit ostrůvků
- Občasné zaseknutí zadního kolečka na nerovnosti terénu, kontrola trakce nepomáhá
- Po přemístění mimo mapu sekačka automaticky nepozná, že je jinde
- Povinná aktivace předplatného Connect+ při prvním spuštění, zrušení pak těžko dohledatelné
- Plánovač sečení neuvádí doporučený interval podle velikosti zahrady
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