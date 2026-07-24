Threads rozšiřuje rodičovskou kontrolu. Rodiče uvidí, kolik času jejich dítě tráví v aplikaci

Meta představila nové funkce rodičovské kontroly pro sociální síť Threads. Rodiče a zákonní zástupci díky nim získají lepší přehled o tom, jak jejich dospívající děti aplikaci používají, a budou moci nastavit další omezení související s časem i zobrazovaným obsahem. Nové nástroje se začnou objevovat příští týden v rodinném centru Meta.
Rodičovský dohled na Threads
Funkce Rodičovský dohled umožní rodičům sledovat, kolik času dospívající v aplikaci Threads tráví. Zároveň budou moci nastavit denní časové limity nebo upravit režim spánku, který omezuje používání aplikace ve zvolených hodinách. Meta přidává také možnost omezit, jaké štítky (tagy) se mohou mladistvým zobrazovat. Rodiče budou moci upravit i některá nastavení soukromí a filtrování obsahu.
Nové funkce doplňují bezpečnostní opatření, která Meta už dříve zavedla pro všechny účty uživatelů mladších 18 let na Threads. Meta se dlouhodobě snaží posílit ochranu nezletilých napříč svými službami. V posledních měsících například zpřístupnila rodičům témata, o kterých si mladí povídají s Meta AI, a na Instagramu omezila opakované zobrazování potenciálně škodlivého obsahu.
Zdroj: engadget.com
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