Pamatujete telefony Lumia s Windows Phone? HMD údajně plánuje návrat prostředí v Metro stylu.

Společnost HMD Global, která vyrábí telefony pod značkou Nokia i vlastní modely HMD, podle dostupných informací připravuje výraznou změnu uživatelského prostředí. Firma údajně testuje dlaždicovou domovskou obrazovku, která připomíná legendární rozhraní Windows Phone na které jsme byli zvyklí u telefonů Lumia.
HMD plánuje oživit dlaždicové prostředí na některých telefonech
Podle informací zveřejněných na síti X společnost HMD experimentuje s prostředím inspirovaným designovým jazykem Metro. Domovská obrazovka by místo klasických ikon nabízela barevné dlaždice s průběžně aktualizovanými informacemi, podobně jako kdysi takzvané Živé dlaždice. Šlo by o výrazné odlišení od běžných „launcherů““ pro Android, které jsou si dnes často velmi podobné.
Nešlo by o první návrat ke slavné minulosti. HMD už u několika telefonů využilo design inspirovaný staršími modely Nokia, například jazykem Fabula, který proslavil telefony Nokia N9 nebo první generace Lumií. Model HMD Skyline svým vzhledem připomíná zejména populární Nokii Lumia 920, a to díky hranatému unibody tělu i výrazným barevným variantám.
Spekulace podporují také dřívější zprávy, podle nichž HMD jedná s Microsoftem o získání ochranné známky Lumia a souvisejících patentů. Pokud by dohoda klapla, mohl by vzniknout nový telefon Lumia s Androidem, který by navázal na původní značku. Podobně se podle neoficiálních informací firma zajímá také o obnovení jména Asha.
Zdroj: gizmochina.com
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