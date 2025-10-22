iQOO do nabídky přidává herní tablet Pad 5e

22. 10. 2025

iQOO Pad 5e | Zdroj: iQOO

Ke květnovým novinkám v podobě tabletů z dílny společnosti iQOO se nyní přidává v pořadí třetí zástupce s přídomkem 5e. Zařízení by mělo najít své místo v segmentu střední třídy, kde mu právě nasazená výbava může přinést výraznější úspěch. Čínský výrobce do něj dostal výkonný procesor od jiného dodavatele než u předchůdců a rovněž zaujme velmi kvalitním displejem.

Zlatá střední cesta

Model Pad 5e disponuje 12,05palcovým LCD displejem s 2,8K rozlišením a adaptivní obnovovací frekvencí (48 – 144 Hz). Do nitra konstrukce byl nasazen osmijádrový procesor Snapdragon 8s Gen 3 od Qualcommu, který kombinují se čtyřmi paměťovými konfiguracemi. Celkovou výdrž si na starost vzala 10 000mAh baterie podporující technologii rychlého 44W nabíjení.

iqoo pad 5e 3jpg 2560x1500x iqoo pad 5e 4 2540x1656x

iQOO Pad 5e | Zdroj: iQOO

Zadní stranu obsadil základní 8MPx objektiv fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou. Naopak ještě vpředu naleznete 5MPx kamerku na video hovory. Odvod nadbytečného tepla je vyřešen chladicím systémem o velikosti 32 200 mm2. Uvnitř tabletu běží operační systém Android 15 pod rozhraním OriginOS 5, u kterého došlo k přizpůsobení pro tablety.

Seznam specifikací uzavírá funkce Bluetooth 5.4, standard Wi-Fi 6 a systém čtyř reproduktorů. Firma dává na výběr ze tří barevných variant (bílé, šedé, zelené).

Prodejní ceny iQOO Pad 5e

  • 8 GB + 128 GB = cca 5 884 Kč
  • 8 GB + 256 GB = cca 6 767 Kč
  • 12 GB + 256 GB = cca 7 650 Kč
  • 16 GB + 512 GB = cca 8 827 Kč
iqoo pad 5e 1png 750x750x

iQOO Pad 5e | Zdroj: iQOO

Zdroje: vivo.com.cn, gizmochina.com, fonearena.com

