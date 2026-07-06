Apple pracuje na zařízení B790, hlavní využití asi u nové Siri

Zdroj: 9to5mac
Apple má jasně nastavené produktové řady a dlouhou dobu jsme se nedočkali zcela nového zařízení. Naposledy se jednalo Vision Pro, ale další generace jen tak nebude. Ostatně se jednalo spíše o demonstraci a produkt pro vývojáře, proto tyto brýle ani nepočítáme do běžné nabídky. Menší revoluce se ale může odehrát v dohledné době.
Apple „B790“
Občas se stane, že i samotný zdrojový kód operačního systému od Applu zmíní zcela nové zařízení, které ještě nebylo představeno. V iOS 27 Beta 2 se podařilo objevit kódové označení B790. Takový produkt ještě nemá společnost ve své nabídce. Kromě zmínky obsahuje zdrojový kód textaci naznačující hlavní funkcionalitu.
Zařízení B790 má mít dvě kamery, na obou stranách hlavy. Mnozí si tak hned mysleli, že by se mohlo jednat o chytré brýle, ale asi tomu tak nebude. Stačí uvést, že aktuální sluchátka AirPods Pro 3 mají kódové označení B788 a údajné první brýle pak N50. B790 tak budou asi nová sluchátka s kamerami, o kterých se nějakou dobu spekuluje.
Teoreticky se novinka bude jmenovat AirPods Ultra. Ještě ale nevíme, jak budou vypadat. Navíc stále visí otázka nad samotným použitím kamer a co všechno nabídnou za funkcionality. Odhaduje se, že budou mít využití u Apple Visual Intelligence. Možná budou kamery fungovat jako oči pro novou Siri.
Zdroj: macrumors.com
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