Letní sleva na Microsoft: Office 2024 Pro za 420 Kč a Windows 11 Pro za 300 Kč

Pokud chcete svému počítači dopřát rychlé a cenově dostupné vylepšení, nemusíte hned investovat do nového hardwaru. Výrazný rozdíl může přinést také aktuální software. Letní akce obchodu Godeal24 nabízí výhodné licence na Microsoft Office 2024 Pro a Windows 11 Pro za mimořádně nízké ceny.
Slevy na Windows a Office jsou opět tady!
Microsoft Office 2024 Pro je nyní k dispozici za 16,99 EUR (přibližně 411 Kč). Balík obsahuje známé aplikace Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Nová verze přináší například 14 nových funkcí v Excelu, funkci Cameo pro živou kameru v PowerPointu nebo chytřejší plánování schůzek v Outlooku. Součástí nabídky je trvalá licence, takže po jednorázovém nákupu není potřeba platit žádné další předplatné.
Ve stejné akci můžete pořídit také Windows 11 Pro za 12,25 EUR (přibližně 296 Kč). Moderní operační systém nabízí přepracované uživatelské prostředí, praktické Snap Layouts pro efektivnější práci s okny, integrované AI funkce i pokročilé zabezpečení, které odpovídá současným bezpečnostním požadavkům.
Kombinace licence Microsoft Office 2024 Pro a Windows 11 Pro tak vyjde na méně než 30 EUR, tedy přibližně 707 Kč. Jedná se o výrazně nižší cenu než je doporučená maloobchodní cena stejné kombinace produktů od společnosti Microsoft. Další výhodou je, že není potřeba zadávat žádný slevový kód – zvýhodněné ceny jsou již automaticky započítány.
Pokud plánujete modernizaci svého počítače nebo hledáte cenově dostupnou licenci Microsoft, aktuální letní akce představuje zajímavou příležitost. Nabídka je časově omezená, proto se vyplatí ji využít, dokud jsou zvýhodněné ceny dostupné.
100% originální licence Office se slevou 90 %!
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 411,65 Kč
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PCs – 968,92 Kč (pouze 322,97 Kč /PC)
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 685,20 Kč
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 1314,42 Kč (pouze 657,33 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 1847,46 Kč (pouze 615,90 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 3004,40 Kč (pouze 600,88 Kč /PC)
- Office 2021 Home and Business for Mac – 1090,06 Kč
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 599,67 Kč
- Office 2019 Home and Business for Mac – 951,96 Kč
- Office 2024 Home for PC/Mac – 3391,82 Kč
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 3610,12 Kč
Neuvěřitelná nabídka! Windows 11 Pro s funkcemi AI za pouhých 300 Kč!
- Win 11 Professional Key – 296,81 Kč
- Win 11 Professional – 2 Keys – 587,55 Kč (pouze 293,90 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 854,07 Kč (pouze 284,69 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 1290,19 Kč (pouze 258,04 Kč /klíč)
- Win 11 Home Key – 294,38 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 310,13 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 312,07 Kč
- Win 10 Professional Key – 199,89 Kč
- Win 10 Home Key – 197,47 Kč
- Win Server 2025 Standard – 750,86 Kč
- Win Server 2025 Datacenter – 775,09 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 296,81 Kč
Ušetřete ještě více s balíčky! Zvýhodněné nabídky Office + Windows! (Slevový kód: „SGO62“)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 684,47 Kč
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 682,05 Kč
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 910,77 Kč
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 920,46 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 920,46 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 896,23 Kč
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 1090,06 Kč
- Project Professional 2024 – 1 PC – 1090,06 Kč
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- Ashampoo PDF Pro 5 – 726,63 Kč
- IObit Driver Booster 13 – 428,61 Kč
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- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 726,87 Kč
- EaseUS Disk Copy Pro – 1 Month Subscription – 337,51 Kč
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Kdo je Godeal24?
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Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!
Kontakt Godeal24: service@godeal24.com
Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 8. 7. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
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