Letní sleva na Microsoft: Office 2024 Pro za 420 Kč a Windows 11 Pro za 300 Kč KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 8. 7. 2026#Aplikace
Letní sleva na Microsoft: Office 2024 Pro za 420 Kč a Windows 11 Pro za 300 Kč

Pokud chcete svému počítači dopřát rychlé a cenově dostupné vylepšení, nemusíte hned investovat do nového hardwaru. Výrazný rozdíl může přinést také aktuální software. Letní akce obchodu Godeal24 nabízí výhodné licence na Microsoft Office 2024 Pro a Windows 11 Pro za mimořádně nízké ceny.

Slevy na Windows a Office jsou opět tady!

Microsoft Office 2024 Pro je nyní k dispozici za 16,99 EUR (přibližně 411 Kč). Balík obsahuje známé aplikace Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Nová verze přináší například 14 nových funkcí v Excelu, funkci Cameo pro živou kameru v PowerPointu nebo chytřejší plánování schůzek v Outlooku. Součástí nabídky je trvalá licence, takže po jednorázovém nákupu není potřeba platit žádné další předplatné.

Ve stejné akci můžete pořídit také Windows 11 Pro za 12,25 EUR (přibližně 296 Kč). Moderní operační systém nabízí přepracované uživatelské prostředí, praktické Snap Layouts pro efektivnější práci s okny, integrované AI funkce i pokročilé zabezpečení, které odpovídá současným bezpečnostním požadavkům.

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Kombinace licence Microsoft Office 2024 Pro a Windows 11 Pro tak vyjde na méně než 30 EUR, tedy přibližně 707 Kč. Jedná se o výrazně nižší cenu než je doporučená maloobchodní cena stejné kombinace produktů od společnosti Microsoft. Další výhodou je, že není potřeba zadávat žádný slevový kód – zvýhodněné ceny jsou již automaticky započítány.

Pokud plánujete modernizaci svého počítače nebo hledáte cenově dostupnou licenci Microsoft, aktuální letní akce představuje zajímavou příležitost. Nabídka je časově omezená, proto se vyplatí ji využít, dokud jsou zvýhodněné ceny dostupné.

100% originální licence Office se slevou 90 %!

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Ušetřete ještě více s balíčky! Zvýhodněné nabídky Office + Windows! (Slevový kód: „SGO62“)

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Jak využít slevový kód?

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.

Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 8. 7. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.

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