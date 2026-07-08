Apple na příští rok chystá nové iPady Pro i levnější MacBook Pro

Apple podle dostupných informací údajně připravuje novou generaci iPadů Pro i přepracovaný základní MacBook Pro. Obě novinky by měly dorazit během první poloviny roku 2027 a stát se součástí větší vlny hardwarových novinek, které budou souviset i s 20. výročím uvedení iPhonu.
Jaké novinky si pro nás Apple chystá?
Apple údajně testuje čtyři nové modely iPadu Pro, které si ponechají současné velikosti displejů, tedy 11 a 13 palců. Změny designu se tentokrát neočekávají. Hlavní novinkou by pak měly být nové čipy Apple Silicon a také testované parní chlazení (vapor chamber), které by mělo lépe odvádět teplo při dlouhodobé zátěži. To ocení především uživatelé pracující s náročnými aplikacemi nebo náruživí hráči her. Představení nové generace iPadů Pro se očekává na jaře příštího roku.
Základní MacBook Pro by měl přinést nový vzhled, dorazit by měl také čip M7
Na první polovinu příštího roku Apple připravuje také přepracovaný 14palcový MacBook Pro. Interně nese označení K104 a designově se přiblíží budoucím výkonnějším modelům. Právě ty by měly jako první nabídnout dotykový displej. Podle Gurmana z Bloombergu se jejich uvedení očekává na přelomu letoška a příštího roku, přičemž levnější varianta převezme stejný design.
Současně Apple pracuje na procesoru M7, který by měl debutovat rovněž v první polovině roku 2027. Firma se zaměří především na vyšší výkon při úlohách využívajících umělou inteligenci a strojové učení. Harmonogram ale mohou ovlivnit přetrvávající problémy v dodavatelském řetězci, zejména nedostatek pamětí a některých polovodičových součástek.
Rok 2027 by měl být pro Apple mimořádně důležitý
Pokud se současné plány nezmění, nové iPady Pro a MacBooky Pro doplní druhá generace iPhonu Air, základní iPhone 18 a později také produkty připravované k již zmiňovanému 20. výročí.
Gurman zmiňuje například speciální výroční model iPhonu, druhou generaci skládacího iPhonu, první chytré brýle od Applu i nová zařízení pro chytrou domácnost. Zatím ale jde o informace z neoficiálních zdrojů, které se mohou s blížícím se uvedením produktů ještě změnit.
Zdroj: fonearena.com
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