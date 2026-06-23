Léto plné špičkového zvuku: JBL spouští masivní vlnu slev na reproduktory i sluchátka

Společnost JBL přichází s mimořádnou akční nabídku zaměřenou na kompletní portfolio audio techniky. Výrobce, který se dlouhodobě řadí mezi špičku v oblasti spotřební elektroniky, v rámci této kampaně zpřístupňuje své nejpopulárnější bezdrátové reproduktory, párty systémy, sportovní audio i pokročilé modely sluchátek s aktivním potlačením hluku za výrazně výhodnějších podmínek. Akce představuje ideální příležitost pro modernizaci osobní audio výbavy před nadcházející sezónou plnou cestování, outdoorových aktivit a společenských akcí.
Bezdrátové a přenosné reproduktory
Kategorie přenosných reproduktorů kombinuje vysokou odolnost proti vodě a prachu s ikonickým zvukovým projevem JBL Pro Sound. Nabídka zahrnuje jak ultrakompaktní modely do kapsy, tak robustní outdoorové varianty s dlouhou výdrží baterie, které bez problémů ozvučí jakýkoliv venkovní prostor nebo rodinné setkání.
- JBL Xtreme 4 Camo (-30 %)
- JBL GO4 Blue (-23 %)
- JBL Charge Essential 3 SE (-19 %)
- JBL Tuner 3 White (-18 %)
- JBL Flip 7 Red (-16 %)
- JBL Xtreme 3 Black (-10 %)
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Párty reproduktory
Pro náročné uživatele hledající maximální výkon a dynamický basový základ jsou k dispozici pokročilé párty systémy řady PartyBox. Tyto modely se vyznačují nejen extrémní akustickou silou a vstupy pro mikrofony či hudební nástroje, ale také integrovanou světelnou show, která se automaticky synchronizuje s rytmem přehrávané hudby.
- JBL PartyBox STAGE 320 White (-33 %)
- JBL PartyBox STAGE 320 (-27 %)
- JBL PartyBox Encore Essential 2 (-24 %)
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Sluchátka přes uši a na uši
Tato sekce se zaměřuje na náhlavní sluchátka, která poskytují maximální komfort při celodenním nošení a vynikající pasivní i aktivní izolaci od okolního světa. Vybrané modely disponují technologií adaptivního potlačení hluku (ANC) a špičkovou výdrží na jedno nabití, což z nich dělá ideální společníky pro soustředěnou práci v kanceláři i pro dlouhé cestování.
- JBL Live 770NC Black (-24 %)
- JBL Live 770NC Blue (-24 %)
- JBL Live 670NC White (-24 %)
- JBL Tune 530BT Black (-23 %)
- JBL Tour One M3 Black (-20 %)
- JBL Tune 780NC White (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Bezdrátová špunty a pecky (True Wireless)
Kompaktní bezdrátová sluchátka do uší nabízejí naprostou svobodu pohybu v ergonomickém balení. Díky pokročilým technologiím, jako jsou chytrá pouzdra s displejem, dotykové ovládání a přizpůsobitelné zvukové profily skrze mobilní aplikaci, vyhoví požadavkům na každodenní poslech při dojíždění i sportovních aktivitách.
- JBL Tune Buds2 Teal (-31 %)
- JBL Live Beam 3 Black (-30 %)
- JBL Live Flex Black (-20 %)
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Další zajímavé výběry
Mimo hlavní kategorie stojí za pozornost speciálně navržené audiosystémy pro specifické scénáře použití. Mezi ně patří cyklistické bezdrátové reproduktory řady Wind s integrovaným držákem na řídítka, které zvyšují bezpečnost při outdoorových vyjížďkách, či herní headset řady Quantum optimalizovaný pro konzolové hráče vyžadující přesnou prostorovou orientaci. Opomenout nelze ani odlehčenou řadu bezdrátových sluchátek určených pro každodenní nenáročný poslech.
- JBL SENSE LITE Black (-28 %)
- JBL Quantum 100X Console (-25 %)
- JBL Wind 3S (-25 %)
- JBL Wind 3S Blue (-25 %)
Kompletní přehled všech zvýhodněných produktů, podrobné technické specifikace a informace o skladové dostupnosti jsou k dispozici na oficiálních stránkách výrobce. Využijte časově omezené nabídky, navštivte hlavní web a objevte prémiové audio produkty s exkluzivním komerčním zvýhodněním od JBL.
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