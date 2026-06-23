Léto plné špičkového zvuku: JBL spouští masivní vlnu slev na reproduktory i sluchátka KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 23. 6. 2026#Příslušenství
Léto plné špičkového zvuku: JBL spouští masivní vlnu slev na reproduktory i sluchátka

Společnost JBL přichází s mimořádnou akční nabídku zaměřenou na kompletní portfolio audio techniky. Výrobce, který se dlouhodobě řadí mezi špičku v oblasti spotřební elektroniky, v rámci této kampaně zpřístupňuje své nejpopulárnější bezdrátové reproduktory, párty systémy, sportovní audio i pokročilé modely sluchátek s aktivním potlačením hluku za výrazně výhodnějších podmínek. Akce představuje ideální příležitost pro modernizaci osobní audio výbavy před nadcházející sezónou plnou cestování, outdoorových aktivit a společenských akcí.

Bezdrátové a přenosné reproduktory

Kategorie přenosných reproduktorů kombinuje vysokou odolnost proti vodě a prachu s ikonickým zvukovým projevem JBL Pro Sound. Nabídka zahrnuje jak ultrakompaktní modely do kapsy, tak robustní outdoorové varianty s dlouhou výdrží baterie, které bez problémů ozvučí jakýkoliv venkovní prostor nebo rodinné setkání.

Párty reproduktory

Pro náročné uživatele hledající maximální výkon a dynamický basový základ jsou k dispozici pokročilé párty systémy řady PartyBox. Tyto modely se vyznačují nejen extrémní akustickou silou a vstupy pro mikrofony či hudební nástroje, ale také integrovanou světelnou show, která se automaticky synchronizuje s rytmem přehrávané hudby.

Sluchátka přes uši a na uši

Tato sekce se zaměřuje na náhlavní sluchátka, která poskytují maximální komfort při celodenním nošení a vynikající pasivní i aktivní izolaci od okolního světa. Vybrané modely disponují technologií adaptivního potlačení hluku (ANC) a špičkovou výdrží na jedno nabití, což z nich dělá ideální společníky pro soustředěnou práci v kanceláři i pro dlouhé cestování.

Bezdrátová špunty a pecky (True Wireless)

Kompaktní bezdrátová sluchátka do uší nabízejí naprostou svobodu pohybu v ergonomickém balení. Díky pokročilým technologiím, jako jsou chytrá pouzdra s displejem, dotykové ovládání a přizpůsobitelné zvukové profily skrze mobilní aplikaci, vyhoví požadavkům na každodenní poslech při dojíždění i sportovních aktivitách.

Další zajímavé výběry

Mimo hlavní kategorie stojí za pozornost speciálně navržené audiosystémy pro specifické scénáře použití. Mezi ně patří cyklistické bezdrátové reproduktory řady Wind s integrovaným držákem na řídítka, které zvyšují bezpečnost při outdoorových vyjížďkách, či herní headset řady Quantum optimalizovaný pro konzolové hráče vyžadující přesnou prostorovou orientaci. Opomenout nelze ani odlehčenou řadu bezdrátových sluchátek určených pro každodenní nenáročný poslech.

Kompletní přehled všech zvýhodněných produktů, podrobné technické specifikace a informace o skladové dostupnosti jsou k dispozici na oficiálních stránkách výrobce. Využijte časově omezené nabídky, navštivte hlavní web a objevte prémiové audio produkty s exkluzivním komerčním zvýhodněním od JBL.

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