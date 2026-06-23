Testujeme Honor Magic V6 – druhé dojmy z nejtenčí skládačky na trhu

Honor Magic V6; zdroj: Dotekománie
Honor představil nový ohebný Magic V6 již v Barceloně letos na začátku března. My jsme tehdy byli u toho a přinesli první dojmy. Uvedení na náš trh výrobci ale nějaký ten čas zabralo. Do redakce se nám na test dostal právě nyní, a to rovnou ve velmi zajímavé červené barvě. Pojďme se na ní podívat před samotnou recenzí.
Jak vypadá červený Magic V6?
Červená barva je vskutku netradiční, její záda mají příjemný povrch imitující látku. Zbytek konstrukce nabízí zlatý odstín. Pokud by to na vás bylo příliš extravagantní, existuje také decentnější černá, bílá a nebo zlatá.
Z našich druhých dojmů vyzdvihnu opět příjemnou tloušťku a hmotnost. Zajímavostí je, že pouze bílá verze nabízí tloušťku 8,75 mm, ostatní mají v zavřeném stavu 9 milimetrů.
Tentokrát mě ale překvapil i samotný displej, který nabízí speciální anti reflexní vrstvu zamezující odrazy podobně, jako měl Samsung Galaxy S25 Ultra. Speciálně jsem to porovnal s právě testovanou Motorola Razr Fold, rozdíl můžete vidět níže.
V rychlosti už dodám specifikace, jelikož Magic V6 je taková evoluce předchůdce přinášející především větší baterii. Ta má v takto tenkém těle ve verzi pro náš trh 6660 mAh a obsahuje 25 procentní příměs křemíku. To je opravdu impresivní. Jaká je výdrž v praxi? Na to se zaměříme v recenzi. Jen dodám, že čínská verze nabízí dokonce ještě více, a to 7150 mAh (1TB) nebo 6850 mAh (256/512GB).
Pro další podrobnosti teď už jen odkážu na naše březnové první dojmy a nalákám na recenzi, kterou připravujeme.
První dojmy na Honor Magic V6 s rekordní kapacitou baterie na skládačku
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