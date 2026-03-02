První dojmy na Honor Magic V6 s rekordní kapacitou baterie na skládačku

První dojmy na Honor Magic V6 s rekordní kapacitou baterie na skládačku

Honor Magic V6; zdroj: Dotekománie

Těsně před zahájením veletrhu MWC v Barceloně nám zde Honor ukázal novou generaci jeho ohebného telefonu Honor Magic V6. Není to přitom ani rok od představení předchůdce, na český trh dorazil Magic V5 dokonce až v srpnu. Přesto tu máme několik zajímavých novinek, jako je větší baterie, rychlejší nabíjení, odolnější konstrukci nebo novější procesor.

Honor Magic V6

Konstrukce se příliš nezměnila stejně jako design. Přesto tu máme nové barevné varianty v čele s výraznou červenou. Ta má v realitě příjemný měkčený povrch připomínající látku. Krom toho je novinka maličko tenčí, konkrétně o 0,1 milimetru (v zavřeném stavu má 8,75 mm). Tím pádem už by se mělo jednat nejspíš o nejtenčí ohebný telefon této konstrukce.

Honor Magic V6 4 7968x4482x Honor Magic V6 6 4032x2268x

Honor Magic V6; zdroj: Dotekománie

Odolnost je o něco lepší, zatímco předchůdce měl „jen“ IP58 a IP59, zde už máme dokonce IP68 a IP69. Vnější displej trošičku povyrostl z 6,43 na 6,52 palce a nabízí o 1000 nitů vyšší maximální jas (HDR peak).

Vnitřní panel má pak stejné parametry a velikost, ale jáma/předěl v místě ohybu má být nyní o něco mělčí. V praxi to bylo asi o něco znát, ale přímé porovnání jsme neměli.

Honor Magic V6 2 7074x3979x Honor Magic V6 1 4800x2700x

Honor Magic V6; zdroj: Dotekománie

Nakonec asi největší devízou nového Magic V6 je baterie. Tady se Honor nebojí a nasadil do takto tenkého těla baterii s podílem 25 procent křemíku a uhlíku. Kapacita se zastavila na 6660 mAh. To je opravdu dost a díky tomu má telefon vydržet přehrávat videa 19 hodin a 10 min.

Nabíjení je také rychlejší a to nově výkonem 80 W drátově a 66 W bezdrátově. Honor Magic V5 přitom uměl 66 W drátem a 50 W bezdrátově.

Honor Magic V6 5 7352x4135x Honor Magic V6 3 7192x4046x

Honor Magic V6; zdroj: Dotekománie

Hnacím motorem je novější čip a to ten nejvýkonnější od Qualcommu, Snapdragon 8 Elite Gen 5. V oblasti fotoaparátu se toho moc nezměnilo, a výrobce se jen chlubí lepší stabilizací u teleobjektivu.

Na český trh dorazí Honor Magic V6 až v létě letošního roku. Cenu zatím neznáme.

