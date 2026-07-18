Uživatelská jména na WhatsApp jsou nyní aktivní. Nová funkce se postupně dostává ke všem uživatelům

Zdroj: Dotekamanie.cz
Nedávno jsme vás informovali, že si uživatelé na WhatsApp mohou zarezervpvat své uživatelské jméno. Novinka se nyní aktivuje pro všechny uživatele. Ti první, kteří si své jméno rezervovali v předchozích týdnech, nyní dostávají oznámení, že je aktivní. Díky tomu mohou zahajovat nové konverzace, aniž by museli sdílet své telefonní číslo. Stále se ale zatím jedná o pilotní režim, který probíhá na Androidu i iOS.
WhatsApp uživatelská jména začínají být aktivní
WhatsApp dosud vyžadoval pro zahájení konverzace znalost telefonního čísla. Nově bude možné novým kontaktům předat pouze uživatelské jméno. Po aktivaci se v horní části seznamu chatů zobrazí upozornění, že je uživatelské jméno připraveno k používání. Nové konverzace s lidmi nebo firmami pak bude možné zahájit bez nutnosti poskytnout své telefonního číslo. Telefonní číslo ale z WhatsApp nemizí. Stále bude povinné při registraci účtu a lidé, kteří jej již znají, jej uvidí i nadále.
Stávající konverzace zůstávají bez omezení
Novinka se týká především nových kontaktů. Ve stávajících konverzacích zůstane hlavním identifikátorem telefonní číslo. Pokud to vaše už někdo má uložené v kontaktech, bude se mu zobrazovat i po aktivaci uživatelského jména. Naopak lidé, kteří vaše číslo neznají, uvidí pouze zvolené uživatelské jméno.
WhatsApp upozorní na změnu jména
Pokud si některý z vašich kontaktů vytvoří nebo změní uživatelské jméno, WhatsApp přidá přímo do konverzace informační zprávu. Push notifikace se neodesílá, změna se zobrazí až po otevření chatu. Stejnou informaci bude možné najít také v přehledu změn členů skupiny.
WhatsApp připravuje také volitelnou bezpečnostní funkci v podobě bezpečnostního klíče k uživatelskému jménu. Pokud ji uživatel aktivuje, nebude pro první kontakt stačit znát pouze jeho uživatelské jméno. Druhá strana bude muset zadat také tento jedinečný klíč. Ochrana se ale nebude vyžadovat například v případě, že už máte telefonní číslo daného člověka uložené, už jste si dříve psali, jste členy stejné skupiny nebo jste kontakt navázali prostřednictvím QR kódu.
Vyhledávání přímo podle uživatelského jména
Uživatelé s aktivovanou funkcí mohou vyhledávat nové kontakty přímo podle jejich uživatelského jména. WhatsApp ale nebude nabízet veřejný adresář, takže bude nutné znát přesný název. Vyhledávání proběhne přes nabídku pro vytvoření nového chatu.
Přestože WhatsApp začal plnou podporu uživatelských jmen aktivovat, nejde zatím o globální spuštění. Funkce je dostupná pouze malému počtu uživatelů ve stabilních i beta verzích aplikace. Pokud jste si uživatelské jméno rezervovali, ale zatím jej nemůžete používat, WhatsApp uvádí, že funkci bude dalším účtům zpřístupňovat postupně v průběhu letošního roku.
Zdroj: wabetainfo.com
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