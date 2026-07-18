WhatsApp na iPhonu usnadní nastavení mikrofonu. Nová zkratka zlepší kvalitu hovorů

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp připravuje pro iOS drobnou, ale praktickou novinku. Přímo během hovoru nabídne rychlý přístup k nastavení režimu mikrofonu, takže uživatelé nebudou muset otevírat Ovládací centrum na svém iPhonu. Funkce se objevila ve verzi WhatsApp 26.27.74 pro iOS a zatím se postupně zpřístupňuje vybranému okruhu uživatelů.
WhatsApp na iOS vylepšuje nastavení kvality hovorů
Samotný režim mikrofonu není novinkou. Apple jej představil už v rámci iOS 15 pro FaceTime a aplikace třetích stran, později jej rozšířil i na běžné telefonní hovory. Dosud ale bylo nutné během hovoru otevřít Ovládací centrum a nastavení zde ručně vyhledat. WhatsApp nyní přidává zástupce přímo do obrazovky hovoru. Po klepnutí na nabídku Více se zobrazí možnost pro nastavení mikrofonu, která otevře systémové nastavení iOS.
Uživatelé si mohou vybrat mezi čtyřmi režimy pro úpravu zvuku:
- Standardní – výchozí zpracování zvuku
- Izolace hlasu – zvýrazní hlas volajícího a potlačí okolní hluk
- Široké spektrum – zachová i okolní zvuky, což se hodí například při sdílení atmosféry koncertu nebo sportovní akce
- Automaticky – iOS automaticky vybere nejvhodnější režim podle aktuální situace.
Vybraný režim se aktivuje okamžitě, aniž by bylo nutné hovor přerušit.
Výhodou je, že iOS zvolený režim zachová i pro další hovory. Pokud si uživatel například nastaví Izolace hlasu, bude jej WhatsApp používat automaticky i při příštím volání, dokud nebude vybrána jiná možnost.
Na Androidu WhatsApp nabízí vlastní systém potlačení okolního hluku, který společnost představila už dříve. Na iPhonech ale aplikace žádné vlastní zpracování zvuku nepřidává. Místo toho pouze zpřístupňuje funkce, které jsou součástí systému iOS, na lépe dostupném místě. Novinka se zatím šíří postupně prostřednictvím aktualizace.
Zdroj: wabetainfo.com
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