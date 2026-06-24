Google Peněženka usnadní vyplňování formulářů díky novému propojení

Zdroj: Google
Vyplňování formulářů na webových stránkách může být někdy utrpení, a to nemyslím jen jejich délku, respektive počet políček. Občas je nutné zadat i informace, které si nepamatujeme, například číslo pasu, letu nebo i taková poznávací značka auta může být pro některé výzvou. S příchodem automatického vyplňování od Googlu jsou tyto formuláře snadnější, ale nyní přichází další zajímavé vylepšení.
Lepší propojení
V první řadě Google informuje, že došlo na plné rozšíření možnosti si ukládat různé datové typy do Google Peněženky. Konkrétně byste tak měli mít běžně dostupné přidání VIN čísla, SPZ, údajů o letu a podobně. To není ještě tak moc zajímavé. Podstatnější je asi propojení Google Peněženky s ostatními službami v rámci účtu.
U každé karty v Peněžence máte ve vlastnostech políčko pro zpřístupnění údajů u ostatních Google službách. Pakliže ho necháte aktivní například pro poznávací značku auta, tak automatické vyplňování například v Chromu nabídne tento údaj, pakliže ho budete muset zadávat do nějakého formuláře.
Tato možnost je aktivní u všech karet již v základu. Můžete ale karty vyloučit z používání. Google dodává, že veškerá data jsou šifrovaná a nemá k nim přístup. Pokud novinky ještě nevidíte ve své aplikaci, musíte si jednoduše počkat nějakou chvíli. Firma je rozšiřuje ve vlnách.
Zdroj: Tisková zpráva
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