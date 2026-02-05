Google vylepšuje Gemini Live: nové plovoucí rozhraní

Zdroj: Dotekomanie.cz
Gemini Live dostalo z našeho pohledu nejpodstatnější funkci poměrně nedávno. Samozřejmě myslíme plnou podporu češtiny, přičemž byla aplikována i aktualizace, která přinesla ještě věrohodnější hlas. Nyní se ale plánuje přepracování samotného používání této funkce.
Gemini Live bude ještě chytřejší a dostane experimentální funkce
Bublina je zpět
Gemini Live je sice jen konverzační režim a celkem podařený, ale má i funkce navíc. Například může mít přístup k aplikacím a službám, hlavně od Googlu. Kromě toho můžete sdílet záběr z kamery nebo i samotnou obrazovku mobilu. To se v některých případech hodí. Pokud ale chcete Gemini Live používat během práce na mobilu, museli jste aktivovat Gemini Live, což vás přepnulo do rozhraní aplikace a pak jste museli vyskočit. Následně se objeví indikace, jako byste měli aktivní hovor.
Trochu moc práce na takové použití, ale asi vývojáři na to mysleli a upravili samotný proces spuštění. Nejvíce znatelná změna je při aktivaci přes dlouhé podržení vypínacího tlačítka. Pak stačí kliknout na ikonu Gemini Live (úplně vpravo) a rozhraní se přepne do plovoucího kolečka na obrazovce. Připomíná to dřívější bubliny z Messengeru. Po kliknutí na kolečko se zobrazí plná nabídka, případně s ním můžete pohybovat po obrazovce.
Indikace v notifikační liště zůstává. Tato novinka se testovala nějakou dobu a zřejmě začíná k postupnému zavádění, asi skrze aktivaci na straně serverů Googlu, takže nemusíte vyhlížet novou verzi aplikace.
Zdroj: 9to5google.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Roční testování hodinek Amazfit Balance
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře