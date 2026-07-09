Meta v tichosti vydala aplikaci Pocket. Pomocí AI si v ní vytvoříte vlastní minihry

Zdroj: Google Play
Meta bez větší pozornosti spustila novou aplikaci Pocket, která umožňuje vytvářet jednoduché hry pomocí generativní umělé inteligence. Aplikace je od 29. června dostupná pro Android i iOS, zatím ale jen ve vybraných zemích. Na novinku upozornil vývojář a známý reverse engineer Alessandro Paluzzi.
Pocket je nová aplikace z dílny Meta
Pocket se prezentuje jako „kreativní platforma pro vytváření a sdílení gizmos“, tedy interaktivních nástrojů vytvořených na základě textového zadání. Cílem je umožnit uživatelům bez programátorských znalostí navrhovat vlastní minihry pomocí AI. Meta zatím aplikaci oficiálně nepředstavila ani neupřesnila, ve kterých zemích ji testuje. Na svých stránkách pouze uvádí, že Pocket zatím není dostupná všude. V době zveřejnění zprávy nebylo možné aplikaci stáhnout ani v USA.
Podle dostupných informací může Pocket vycházet z technologií startupu Gizmo, jehož tým Meta letos převzala. Shodu naznačuje nejen zaměření aplikace, ale také její popis v obchodech s aplikacemi a interní označení balíčku pro Android com.facebook.gizmo
Zdroj: engadget.com
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