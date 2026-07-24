Chystáte se do zahraničí? Získejte slevu 5 USD na mobilní data s eSIM od Saily

Cestování přináší nezapomenutelné zážitky, ale vyřizování internetového připojení mimo Evropskou unii dokáže radost z dovolené celkem rychle zkazit. Řešit předražený roaming od domácího operátora nebo po příletu bloudit po letišti, stát dlouhé fronty a kupovat nejisté lokální SIM karty už naštěstí nemusíte. Moderní a elegantní cestovní standard představuje mobilní aplikace Saily, za kterou stojí bezpečnostní gigant NordVPN.
Saily funguje na principu digitální eSIM karty. Místo neustálého vyměňování plastikových kartiček si do svého telefonu jednorázově nainstalujete jednu eSIM. Přímo v aplikaci si pak jen pohodlně vybíráte datové balíčky pro destinaci, do které zrovna míříte. Tarif se aktivuje zcela automaticky, jakmile dorazíte na místo určování.
Proč vyzkoušet Saily na nadcházející cesty
- Maximální flexibilita a pohodlí:
- Široká nabídka datových balíčků od 1 GB až po neomezená data pro stovky destinací po celém světě.
- Jedna univerzální eSIM karta pro všechny vaše budoucí cesty – nové tarify jednoduše dobíjíte v aplikaci.
- Aktivace dat probíhá automaticky po příjezdu do cílové destinace (případně do 30 dnů od zakoupení).
- S aplikací neztratíte přehled – upozornění na využití 80 % dat vás včas varuje před odpojením.
- Bezpečnost a doplňkové funkce:
- Zašifrované a bezpečné připojení pod záštitou týmu z NordVPN chrání vaše data i na cestách.
- Možnost získat vlastní americké telefonní číslo pro volání a SMS od 0,99 USD měsíčně (po ověření totožnosti).
- Zákaznická podpora je vám k dispozici 24/7 přes chat přímo v aplikaci.
Ceny datových balíčků Saily potěší každého cestovatele. Připojení v oblíbených destinacích jako USA, Turecko, Švýcarsko nebo Černá Hora začíná již na 3,99 USD. Na svůj první datový plán uplatníte exkluzivní slevový kupon DOTEKOMANIE, se kterým získáte slevu 5 USD. U mnoha základních balíčků tak budete mít data na začátek cesty zdarma nebo jen za pár centů.
Nechejte starosti s roamingem doma a užijte si cestování naplno. Stáhněte si bezplatnou aplikaci Saily na Google Play nebo App Store, nezapomeňte zadat slevový kupon DOTEKOMANIE pro získání slevy 5 USD na první nákup a vyberte si svou další destinaci na oficiálních stránkách Saily.com.
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