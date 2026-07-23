Chystané Vivo S2 po 7 letech nahradí svého předchůdce

Vivo S1 | Zdroj: Vivo
Společnost Vivo na začátek příštího měsíce připravuje představení nového přírůstku s označením S2, který v produktové nabídce vystřídá posledního zástupce z července roku 2019. Čínský výrobce hodlá přírůstek opět směřovat do segmentu vyšší střední třídy, což si vyžádá hromadu citelných vylepšení. Výrobce stihl již zveřejnit upoutávku a první úniky dokonce přináší možné specifikace.
Rozumná volba
Některé zdroje ze zahraničí vpředu očekávají 6,59palcový panel založený na OLED technologii, u kterého nasadí 1,5K rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Jak je dobrým zvykem v poslední době, tak do nitra ještě vměstnají čtečku otisků prstů. O hlavní výkon by se měl postarat osmijádrový procesor Snapdragon 8 Gen 5 z dílny Qualcommu.
Pokud bude mít za úkol konkurovat hojně zmiňovanému modelu Reno 16 Pro od Oppo, nelze vyloučit minimálně 12/16GB paměť RAM nebo 256/512GB úložiště. Dále sestavu zadních fotoaparátů složí ze tří objektivů. Konkrétně se vyhlíží hlavní 50MPx snímač, 50MPx periskopický teleobjektiv a 8MPx ultraširokoúhlý senzor.
V případě 7 000mAh článku baterie se údajně ukáže technologie rychlého 80W nabíjení, přičemž zmiňují i bezdrátové řešení a reverzní dobíjení. Posledním dílkem do dnešní skládačky se stává 32MPx selfie kamerka. Prodejní cena nemá po přepočtu překročit hranici 10 972 Kč. Každopádně nové informace mohou vyjít už v nadcházejících týdnech.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com
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