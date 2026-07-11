Google Překladač chystá redesign: přehlednější ovládání na dosah ruky

Zdroj: Nano Banana 2
Služba pro překlad patří u Googlu mezi jedny z nejoblíbenějších a tomu odpovídá i četnost aktualizací a vylepšení. V dohledné době se dočkáme nové verze pro mobily, která nabídne trochu logičtější uspořádání.
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V současné verzi má aplikace zadávání textu pro překlad v horní části a v té dolní je pak výběr jazyků, což je trochu nelogické, jelikož se musí uživatel zbytečně opakovaně natahovat na horní část displeje. V nové verzi, která se aktuálně připravuje a byla objevena kolegy z AndroidAuthority, se toto uspořádání ve své povaze přehazuje. Zadání bude dole, výběr jazyka nahoře.
Jak ale můžete vidět na snímcích obrazovek, není to jen o prohození dvou sekcí. Spodní nabídka byla graficky předělaná do tvaru pilulky, kde jsou čtyři možnosti. Jsou zde i další přesuny nejrůznějších možností, a jak je vidět, nově aplikace má i boční levé menu, kde najdete aktivitu a uložené překlady.
Zatím se nová verze připravuje a ještě není spuštěno ani beta testování, ale asi nebude dlouho trvat a upravená aplikace se dostane mezi první uživatele.
Zdroj: androidauthority.com
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