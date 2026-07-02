Snadné podepisování dokumentů na Androidu: Google integruje novou funkci Signature

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Některé aplikace, zejména pro počítače, mají nativní funkci pro uchovávání podpisů. Následně je jednoduché vložit do dokumentu jakoby váš podpis. V případě mobilů se nabízí několik aplikací, ale Google nyní přichází se svou vlastní aplikací nazvanou Signature.
Google Signature
V tomto případě je trochu neobvyklé, jak se šíří, jelikož nemá záznam v Obchodě Play, aspoň v tuto chvíli. Do smartphonů se novinka dostala skrze červnovou bezpečnostní aktualizaci, přičemž se nejedná o běžnou aplikaci s ikonou. Jde spíše o systémový prvek. Jejím primárním smyslem je možnost vkládat vaše podpisy do dokumentů.
Jak ale vidíte na snímcích obrazovek níže, které se podařilo zahraniční redakci vyvolat, tak kromě toho, že si můžete prstem nakreslit vlastní podpisy, jde měnit i styl, případně i nahrát podobu vašeho skutečného podpisu skrze fotografii. Navíc aplikace má i správu podpisů, takže jich můžete mít několik.
Novinka vyžaduje minimálně Android 12 a nabídne se API pro vývojáře, aby mohli jednoduše požádat a vložit váš podpis, pakliže to bude vyžadovat nějaká aplikace. Samotné rozšiřování Signature je spíše pomalé a zatím se dostává na top modely od Googlu, Samsungu a OnePlus, ale další mobily budou následovat.
Zdroj: 9to5google.com
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