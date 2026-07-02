Vivo oznámilo prémiová HiFi sluchátka TWS 5 Pro

Vivo TWS 5 Pro | Zdroj: Vivo
Čínská firma Vivo oživuje portfolio bezdrátových sluchátek z nejvyšší řady, kam konkrétně zařazuje zajímavý přírůstek s názvem TWS 5 Pro. Zvuková stránka by měla především oslovit ty uživatele, kteří mají nejvyšší nároky na kvalitu poslechu. Tomu producent ve výsledku podřídil téměř všechno, což se podepisuje i pod konečnou prodejní cenou.
Míří vysoko
Nové složení měničů pod označením Pure Harmony Architecture sdružuje především dva měniče z vlastní dílny a zakázkově vyrobené měniče od firmy Knowles. Velkou přidanou hodnotou je nezávislý Hi-Fi DAC čip Master HiFi od Cirrus Logic s dynamickým rozsahem 113 dB. Technologie ANC funguje do 60 dB, přičemž tomu napomáhá trojice mikrofonů a mikrofon s kostním vedením.
Ostatně to také výrazně zvyšuje kvalitu hovorů, kde dokonce redukuje hluk maximálně o 100 dB. Vedle poslechu přes Bluetooth 5.4 lze využít funkci Wi-Fi Direct, která přináší bezztrátový přenos zvuku rychlostí až 4,6 Mbps. Sluchátka díky 56mAh článkům vydrží 11 hodin poslechu. Dodávané pouzdro s 615mAh baterií slibuje celkových 50 hodin provozu.
Ze zveřejněného výpisu musíme ještě vypíchnout připojení ke třem zařízením najednou, certifikaci odolnosti IP54, prostorový 3D poslech, adaptivní přizpůsobení ekvalizéru, transparentní režim nebo režim nízké latence (42 ms). Výrobce ve svém e-shopu láká na dvě barevné verze (bílou, černou) za cenu v přepočtu 3 128 Kč.
Zdroje: vivo.com.cn, shop.vivo.com.cn, gizmochina.com
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