Displej s ochranou soukromí se rozšíří, i Honor chce nabídnout podobnou technologii

Zdroj: Dotekomanie.cz
Samsung sem tam představí technologii, která je svým způsobem unikátní a nikdo jiný ji na trhu nenabízí. Naposled se jednalo o displej s ochranou soukromí, tzv. Privacy Display. Aktuálně je na trhu jen jedno zařízení s touto funkcí – Galaxy S26 Ultra (recenze). Oproti polarizačním sklům s touto funkcí nabízí řešení od Samsungu omezení zobrazení jen pro konkrétní oblast na displeji. Nejedná se ale o dokonalou technologii a z našeho testování vyplývá, že zhoršuje celkově kvalitu celého zobrazovacího panelu. I tak dojde k rozšíření.
Všechny modely a konkurence taky?
Nejnovější spekulace a úniky naznačují, že by Samsung měl integrovat Privacy Display do všech modelů další generace Galaxy S. Ještě není jasné, jestli se bude jednat o novou generaci, či se případně využije ta, co je u S26 Ultra. Samsung si ale tento typ displeje nechce nechat jen pro sebe a plánuje nabídnutí partnerům, takže i u jiných mobilů by se novinka mohla objevit.
Ukazuje se ale, že konkurence nespí a chce nabídnout stejnou technologii. Konkrétně by se mělo jednat o Honor, který již nyní má několik prototypů, aspoň dle dostupných informací. Spolupracuje s jedním čínským výrobcem displejů. Ve hře jsou dvě velikosti, menší 6,3palcový panel a větší 6,8palcový.
Ještě není jisté, že Honor bude mít vše připraveno, nebo jestli tato technologie dostane zelenou. Na toto si budeme muset počkat, ale je pravděpodobné, že se v dohledné době rozšíří mobily s technologií Privacy Display.
Zdroj: gsmarena.com
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