Google spustil Health CLI, uživatelé dostanou přímý přístup ke svým datům

Zdroj: Google
Americký technologický gigant Google významně rozšířil možnosti své aplikace Health. Pokročilí uživatelé nebo vývojáři tak dostanou přímý přístup k datům ze svých chytrých zařízení. Mohou si tvořit vlastní dashboardy, či si hlídat zdraví pomocí AI agentů. Vše potřebné je zájemcům dostupné na Githubu.
Udělejte si vlastní dashboard nebo si nechejte hlídat zdraví agentem
Zdravotní platformy dlouho fungovaly na uzavřeném principu a jinak tomu doposud nebylo ani u aplikace Google Health. To se však nyní mění a americký gigant otevírá data svým uživatelům prostřednictvím Health CLI. Data ze svých chytrých hodinek si tak zkontrolujete přímo v terminálu. To uživatelům otevírá nekonečno možností.
Nový nástroj zpřístupnil zájemcům více než 40 zdravotních metrik a umožnil napojení na AI agenty, čímž otevírá prostor pro vytváření automatizací či vlastních dashboardů. Agent může třeba zablokovat čas pro trénink v kalendáři v okamžiku, kdy je vaše skóre připravenosti vysoké, nebo vám každé ráno odeslat zprávou se shrnutím vašeho spánku.
Nastavení Health CLI předpokládá orientaci v terminálu a alespoň základní technické znalosti. Po stažení z platformy Github můžete v terminálu dle návodu spustit průvodce, vytvořit projekt na platformě Google Cloud a nastavit oprávnění. Poté je vše připraveno.
Nový nástroj se může hodit například majitelům nového Fitbitu Air, který jsme nedávno testovali. Sám jsem se rozhodl Health CLI zkusit a s využitím AI jsem měl po třiceti minutách hotový funkční dashboard.
Zdroj: androidauthority.com
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