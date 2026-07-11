Google připravuje pro aplikaci Zprávy vylepšené sdílení více položek najednou

Zdroj: Google
Komunikační platformy přicházejí poměrně často s novinkami. Příkladem může být Telegram, který každý měsíc představí spoustu novinek. Pak jsou tu zde takové, které si to nemohou moc dovolit, jelikož jsou svázané konkrétním standardem nebo protokolem. Mezi ně patří Zprávy pro Android, kde je vše postaveno na RCS. I tak má aplikace prostor pro vylepšování a jedna užitečná novinka se blíží.
Lepší přeposílání
Přeposlat konkrétní obrázek jde normálně v aplikaci Zprávy pro Android. Problém nastává, když chcete přeposlat více obsahu. Při výběru dvou a více fotek se funkce nenabízí, jen tedy odstranění a stažení. Verze 20260618_05_RC02 ale obsahuje části kódu, které zřejmě přinesou nápravu tohoto neduhu.
Kolegům z AndroidAuthority se podařilo patřičné části aktivovat, díky čemuž se nabídla možnost přeposlání více obrázků najednou. Stačí je tedy v jedné konverzaci vybrat a pak přes horní menu kliknout na přeposlání. Nabídne se obrazovka pro výběr kontaktů, přičemž ve spodní části je náhled obsahu, který se přeposílá.
Také se podařilo aktivovat ještě jedno rozšíření, které se bude týkat přeposlání i více zpráv najednou. Zatím se ale nic z toho netestuje. Vývojáři na novinkách zatím pracují, ale dá se odhadnout, že nebude dlouho trvat a Zprávy pro Android dostanou tuto funkcionalitu.
Zdroj: androidauthority.com
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