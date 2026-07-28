Velký přehled slev na Alza.cz: Kávovary, konvice a příslušenství za výhodné ceny

Společnost Alza.cz připravila rozsáhlou nabídku slev zaměřenou na vybavení pro milovníky kávy a domácí přípravu teplých i studených nápojů. Akční nabídka, která platí do vyprodání zásob nebo odvolání, přináší zajímavé cenové zvýhodnění u celé řady oblíbených produktů od kávovarů přes konvice až po výběrovou kávu.
Kávovary a espressa
Výběr správného kávovaru je základem pro přípravu dokonalého šálku espressa nebo cappuccina v pohodlí domova. Současná nabídka zahrnuje modely pro nenáročné uživatele i náročné milovníky výběrové kávy, kteří ocení pokročilé funkce a precizní zpracování.
- WMF CP812D10 Perfection 640 (-25 %)
- ELECTROLUX Create 5 E5CM1-6ST (-20 %)
- ETA Espresso Coffito 0175 90000 černý (-20 %)
- SENCOR SES 9301WH (-20 %)
- LELIT Kate PL82T BSS (-16 %)
- De’Longhi Nespresso Essenza Mini Black Matte EN85.BKMT (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Varné konvice a příprava nápojů
Horké nápoje netvoří jen káva, ale také čaje a osvěžující domácí limonády. Kvalitní varná konvice nebo výrobník sycených nápojů dokážou ušetřit čas a zajistit maximální komfort při každodenní přípravě oblíbených tekutin.
- Tefal KI772D38 Glass Black (-40 %)
- KINGHOFF Kb-7548 Varná konvice s píšťalkou 3 l (-34 %)
- TESCOMA Výrobník sycených nápojů myDRINK (-30 %)
- TESCOMA Odšťavňovač HANDY 643579.00 (-27 %)
- Siguro IM210 Ice Touch (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Zrnková káva
Kvalitní kávovar vynikne teprve tehdy, když je naplněn správnými zrny. V nabídce se objevují prověřené druhy zrnkové kávy s rozmanitými chuťovými profily, které potěší každého milovníka tohoto povzbuzujícího nápoje.
- AlzaCafé Ethiopia Dimtu Guji, 250g (-20 %)
- AlzaCafé Fancy, 250g (-20 %)
- AlzaCafé Guatemala, zrnková, 250g (-20 %)
- AlzaCafé Colombia, zrnková, 250g (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Komentáře