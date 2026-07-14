Veřejné beta verze iOS 27 a dalších systémů jsou zde

• 14. 7. 2026#Aktualizace #iOS
Veřejné beta verze iOS 27 a dalších systémů jsou zde

Zdroj: Apple

Apple představil nejnovější verze svých operačních systémů a záhy jsme se dočkali možnosti testování vývojářských verzí. Nyní spouští veřejné beta verze, které si můžete nainstalovat na svá zařízení.

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iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 a watchOS 27

Tyto verze jsou již o něco stabilnější než vývojářské a víceméně dochází k ladění a k úpravě pro finální vydání stabilní verze. I tak si nelze beta verze jen tak nainstalovat na zařízení, aniž byste se nezaregistrovali do beta programu. Učinit tak můžete na stránkách beta.apple.com. Poté se již nabídne v aktualizacích na zařízení beta verze systému.

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I tak nedoporučujeme, abyste si novinky dávali na svá primární zařízení, jelikož systémy stále mohou být nestabilní, případně mohou být náročnější na spotřebu energie.

watchOS 27:

  • Apple Watch SE 3
  • Apple Watch Series 9
  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch Series 11
  • Apple Watch Ultra 2
  • Apple Watch Ultra 3

iPadOS 27:

  • iPad Pro (M4 a novější)
  • iPad Pro 12.9‑inch (od 4. generace)
  • iPad Pro 11‑inch (od 2. generace)
  • iPad Air 13-inch (M2 a novější)
  • iPad Air 11-inch (M2, M3 a M4)
  • iPad Air 11-inch (od 4. generace)
  • iPad (A16)
  • iPad (od 9. generace)
  • iPad mini (A17 Pro)
  • iPad mini (od 6. generace)

macOS 27:

  • MacBook Neo (2026)
  • MacBook Air s Apple čipem (2020 a novější)
  • MacBook Pro s Apple čipem (2020 a novější)
  • iMac s Apple čipem (2021 a novější)
  • Mac s Apple čipem (2020 a novější)
  • Mac Studio (2022 a novější)

iOS 27:

  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone Air
  • iPhone 17
  • iPhone 17e
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16
  • iPhone 16e
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11
  • iPhone SE (od 2. generace)

Zdroj: Tisková zpráva

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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