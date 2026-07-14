Veřejné beta verze iOS 27 a dalších systémů jsou zde

Zdroj: Apple
Apple představil nejnovější verze svých operačních systémů a záhy jsme se dočkali možnosti testování vývojářských verzí. Nyní spouští veřejné beta verze, které si můžete nainstalovat na svá zařízení.
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iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 a watchOS 27
Tyto verze jsou již o něco stabilnější než vývojářské a víceméně dochází k ladění a k úpravě pro finální vydání stabilní verze. I tak si nelze beta verze jen tak nainstalovat na zařízení, aniž byste se nezaregistrovali do beta programu. Učinit tak můžete na stránkách beta.apple.com. Poté se již nabídne v aktualizacích na zařízení beta verze systému.
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I tak nedoporučujeme, abyste si novinky dávali na svá primární zařízení, jelikož systémy stále mohou být nestabilní, případně mohou být náročnější na spotřebu energie.
watchOS 27:
- Apple Watch SE 3
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Ultra 2
- Apple Watch Ultra 3
iPadOS 27:
- iPad Pro (M4 a novější)
- iPad Pro 12.9‑inch (od 4. generace)
- iPad Pro 11‑inch (od 2. generace)
- iPad Air 13-inch (M2 a novější)
- iPad Air 11-inch (M2, M3 a M4)
- iPad Air 11-inch (od 4. generace)
- iPad (A16)
- iPad (od 9. generace)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (od 6. generace)
macOS 27:
- MacBook Neo (2026)
- MacBook Air s Apple čipem (2020 a novější)
- MacBook Pro s Apple čipem (2020 a novější)
- iMac s Apple čipem (2021 a novější)
- Mac s Apple čipem (2020 a novější)
- Mac Studio (2022 a novější)
iOS 27:
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone SE (od 2. generace)
Zdroj: Tisková zpráva
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