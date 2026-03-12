Google představuje Immersive Navigation, zcela nový pohled na trasu

Zdroj: Google
Google si nějakou dobu pohrává s navigací a snaží se ji stále zlepšovat. Poslední větší grafická změna se týkala zapojení 3D zobrazení budov, případně využití rozšířené reality pro pěší navigaci. Tentokrát zde máme další posun v zobrazení samotné navigace, což by se dalo popsat jako přirozený vývoj 3D zobrazení.
Immersive Navigation
Google novinku nazývá jako Immersive Navigation a ve své podstatě se jedná o pokročilejší 3D pohled na samotnou trasu. V Android Auto vypadá nová navigace velmi zajímavě a možná přesněji než běžné současné zobrazení. Sami posuďte.
Novinka není ale dostupná jen pro Android Auto. Bude součástí i aplikace pro mobilní telefony. Sice vše vypadá jen jako trochu jiné 3D, ale ve skutečnosti Google zapojil i Gemini pro upřesnění dat. Zdrojem jsou i snímky ze Street View a další informace. Navíc neustále dochází ke zpracovávání další dat, aby bylo zobrazení co nejvíc přesné.
Jak asi tušíte, toto nové zobrazení bude dostupné prvně pro USA. Až následně později se dočkáme rozšíření do dalších krajin. Bohužel netušíme, kdy se novinka objeví u nás, ale dá se předpokládat, že se první dočkají velká města. Pak dojde k rozšiřování do dalších.
