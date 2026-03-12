Google představuje Immersive Navigation, zcela nový pohled na trasu

• 12. 3. 2026#Aplikace #iOS
Google představuje Immersive Navigation, zcela nový pohled na trasu

Zdroj: Google

Google si nějakou dobu pohrává s navigací a snaží se ji stále zlepšovat. Poslední větší grafická změna se týkala zapojení 3D zobrazení budov, případně využití rozšířené reality pro pěší navigaci. Tentokrát zde máme další posun v zobrazení samotné navigace, což by se dalo popsat jako přirozený vývoj 3D zobrazení.

Immersive Navigation

Google novinku nazývá jako Immersive Navigation a ve své podstatě se jedná o pokročilejší 3D pohled na samotnou trasu. V Android Auto vypadá nová navigace velmi zajímavě a možná přesněji než běžné současné zobrazení. Sami posuďte.

Zdroj: Google

Novinka není ale dostupná jen pro Android Auto. Bude součástí i aplikace pro mobilní telefony. Sice vše vypadá jen jako trochu jiné 3D, ale ve skutečnosti Google zapojil i Gemini pro upřesnění dat. Zdrojem jsou i snímky ze Street View a další informace. Navíc neustále dochází ke zpracovávání další dat, aby bylo zobrazení co nejvíc přesné.

Zdroj: Google

Jak asi tušíte, toto nové zobrazení bude dostupné prvně pro USA. Až následně později se dočkáme rozšíření do dalších krajin. Bohužel netušíme, kdy se novinka objeví u nás, ale dá se předpokládat, že se první dočkají velká města. Pak dojde k rozšiřování do dalších.

Zdroj: Google

Zdroj: Google

Zdroj: Tisková zpráva

Jsi digitální buran? Etiketa se smartphony s Danielem Šmídem 🎩📱

💡ANKETA: Kolik aplikací máte přibližně nainstalovaných ve svém mobilu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat