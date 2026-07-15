Apple pracuje na nové generaci stylusů Pencil. Kvůli EU dostane vyměnitelnou baterii

• 15. 7. 2026#iOS #Příslušenství
Apple pracuje na nové generaci stylusů Pencil. Kvůli EU dostane vyměnitelnou baterii

Apple iPad Air M2; zdroj: Dotekománie

Apple podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg pracuje na nové generaci stylusů Apple Pencil, které by měly dorazit na jaře příštího roku společně s novými iPady Pro. Největší změnou má být konstrukce umožňující jednodušší výměnu baterie.

Apple Pencil dostanou vyměnitelnou baterii

Informace uvádí, že Apple připravuje nástupce Apple Pencil (USB-C) i Apple Pencil Pro. Oba modely by měly využívat nový systém baterie, který uživatelům umožní její snadnější výměnu. Důvodem je nařízení Evropské unie o bateriích, které začne platit od února. Podle tohoto nařízení musí být přenosná zařízení navržena tak, aby si koncový uživatel mohl baterii jednoduše vyměnit.

Aktuální stylusy jsou svou konstrukcí jako uzavřená zařízení. Baterie se dobíjí přes USB-C nebo bezdrátově po magnetickém přichycení k iPadu, její výměna ale není prakticky možná. Stylusy obsahují velké množství lepidla a výrobce je nenavrhl pro snadnou demontáž. Pokud se kapacita baterie časem výrazně sníží, nezbývá uživateli než koupě nového.

Apple pracuje na nové generaci stylusů Pencil. Kvůli EU dostane vyměnitelnou baterii

Evropská regulace se nevztahuje pouze na chytré telefony. Povinnost vyměnitelných baterií se bude týkat také příslušenství, jako jsou bezdrátová sluchátka, klávesnice, myši nebo právě stylusy.

Zatím není jasné, jak přesně Apple nové požadavky splní u všech svých produktů. Největší výzvou pravděpodobně zůstanou AirPods, u kterých je kvůli jejich miniaturním rozměrům konstrukce s uživatelsky vyměnitelnou baterií výrazně složitější než u Apple Pencil.

Zdroj: 9to5mac.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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