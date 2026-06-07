Android Auto: Rychlejší přepínání médií gestem v přípravě

Zdroj: Jiří Bartál
Google představil několik novinek pro Android Auto v nedávné době. Na mnoho z nich si musíme chvíli počkat, ale ukázal jeden směr. Minimalizovat používání seznamu aplikací. Chce nabídnout maximum v jednom prostředí s mapovými podklady jako základem. Další střípkem je i nová funkce v přepínání mediálních aplikací.
Google vylepšuje Android Auto: Nový design, podpora Full HD videa a integrace Gemini
Pohybem prstu
Už nyní můžete mít více mediálních aplikací v Android Auto. Můžete tak poslouchat hudbu, podcast, případně jiný typ obsahu. Pokud chcete přepnout aplikaci na jinou mediální, museli jste jít do seznamu aplikací, zvolit jinou a pak se zase vracet do hlavní obrazovky s navigací.
Nově zde bude trochu jednodušší ovládání. Karta pro mediální aplikace bude podporovat rychlé přepnutí na jinou aplikaci pomocí gesta tažením prstem. Nemusíte se tedy nikam přepínat, ani vybírat aplikaci, jednoduše si ji prstem ve widgetu nalistujete, spustíte, přičemž dojde k pozastavení té předcházející.
Bude zde ale jedno omezení. Novinka bude fungovat jen u aktivních mediálních aplikací, takže je prvně musíte spustit, ale následné přepínání bude jednoduché. Funkce je dostupná v Android Auto (verze 17.0.162144-release.daily), tedy v betě. Kdy bude pro všechny, není jasné, ale asi to nebude dlouho trvat.
Zdroj: androidauthority.com
Komentáře