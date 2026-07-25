Sociální síť X vydává novou aplikaci pro Android: Konec dědictví starého kódu

Zdroj: Dotekomanie.cz
Vývojáři čelí mnoha problémům u svých aplikací, zejména pokud existují dlouhou dobu a jsou průběžně aktualizované. Postupem času tak obsahují zbytečné části kódu, komplikovaná řešení a podobně. Proto je někdy lepší vydat zcela novou aplikaci postavenou od základu. Právě něco takového se stalo u X, tedy aplikace sociální sítě známé jako Twitter.
Zcela nová X aplikace pro Android
Samotný projekt měl odstartovat před rokem, což vyžadovalo mimo jiné i „tým snů“, jak uvedl Nikita Bier, vedoucí produktů X. Důvodem nebyl jen starý kód a případná komplikovaná řešení. Byl zde poměrně větší rozdíl mezi aplikací pro Android a iOS, hlavně z pohledu funkcí, efektivity a stability.
Nový tým tedy pracoval přes rok na nové aplikaci, přičemž z té původní nebylo nic použito. Předpokládalo se, že nová verze byla spolu vyvíjena s AI Grok, ale není tomu tak. Vše napsal tým samotný. Jedním z důvodů byla asi potřeba mít vše pod kontrolou bez skrytých částí. Nová aplikace X pro Android ale není jen o plynulosti a stabilitě, případně o grafickém vyladění.
Díky tomu, že se vše postavilo od nuly, mohl si tým vytvořit základ pro budoucí funkce, které bude možné implementovat a zavádět rychleji. Dá se tedy očekávat, že se společnost připravuje na novinky, které by bylo příliš komplikované zavádět do staré aplikace.
Zdroj: techcrunch.com
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